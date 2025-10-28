YOC Aktie

YOC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 593273 / ISIN: DE0005932735

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 13:54:02

EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.10.2025 / 13:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: dkam GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Dirk-Hilmar
Nachname(n): Kraus
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
YOC AG

b) LEI
391200YTK6VMV8JTZV90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005932735

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,22 EUR 24.438,40 EUR
11,75 EUR 2.937,50 EUR
11,80 EUR 4.720,20 EUR
12,04 EUR 4.817,76 EUR
11,90 EUR 11.900,00 EUR
12,05 EUR 18.078,15 EUR
12,05 EUR 6.025,00 EUR
12,00 EUR 6.000,00 EUR
11,90 EUR 5.950,00 EUR
12,15 EUR 1.858,95 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,0398 EUR 86.725,9600 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Deutschland
Internet: www.yoc.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101474  28.10.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu YOC AGmehr Nachrichten

29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, buy (EQS Group)
29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf (EQS Group)
29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, buy (EQS Group)
29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf (EQS Group)
29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, buy (EQS Group)
29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf (EQS Group)
29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, buy (EQS Group)
29.10.25
 EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf (EQS Group)