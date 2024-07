EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: Zum zehnten Geburtstag: ABOUT YOU steigert EBITDA und Free Cash-Flow im ersten Quartal

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG

ZUM ZEHNTEN GEBURTSTAG:

ABOUT YOU STEIGERT EBITDA UND FREE CASH-FLOW IM ERSTEN QUARTAL

Steigerung der Marge: Bereinigtes EBITDA1 verbessert sich auf 15,0 Mio. EUR und führt bei gleichzeitiger Umsatzsteigerung von 2,2% ggü. Vorjahr auf 518,3 Mio. EUR zum Anstieg der Marge auf 2,9%

Solide Liquiditätslage: Positiver Free Cash-Flow erreicht 46,0 Mio. EUR dank verbessertem EBITDA und sinkenden Warenbeständen

Mehr Wert im Warenkorb: Durchschnittlicher Bestellwert LTM2 klettert um 6,7% auf 58,5 EUR

Weniger Rabatte: Bruttomarge steigt aufgrund der optimierten Lagerhaltung und geringeren Rabattintensität im Onlinemodemarkt auf 43,2% nach 39,5% im Vorjahresquartal

Gezielte Investitionen: Jubiläumskampagne zum zehnten Geburtstag erfolgreich abgeschlossen

Bestätigung der Prognose: Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024/2025 ein Umsatzwachstum zwischen +1% und +10% ggü. Vorjahr sowie eine Steigerung des bereinigten EBITDA auf 10 Mio. EUR bis 30 Mio. EUR



Hamburg | 10. Juli 2024 – Die ABOUT YOU Holding SE, ein führender Akteur in Europas E-Commerce-Sektor, startet mit einer Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge sowie einem positiven Free Cash-Flow ins Geschäftsjahr 2024/2025 und bestätigt die Jahresprognose zum Umsatzwachstum und bereinigten EBITDA.

Zum zehnten Geburtstag im Mai 2024 steigerte die ABOUT YOU Group ihr bereinigtes EBITDA im ersten Quartal auf 15,0 Mio. EUR und ihr EBITDA auf 9,1 Mio. EUR. Weiterhin über dem Branchendurchschnitt lag das Umsatzwachstum von 2,2% gegenüber dem Vorjahr auf 518,3 Mio. EUR und trug zum Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge auf 2,9% bei.

Beide Geschäftsbereiche – ABOUT YOU, einer der größten Online-Fashion-Stores in Europa, und SCAYLE, eine der global am schnellsten wachsenden Software-as-a-Service-Commerce-Plattformen – setzten die Verbesserungen ihrer Profitabilität fort.

„Wir freuen uns, dass wir zu unserem zehnten Geburtstag durch Effizienzgewinne und Kostenkontrolle unsere Marge und Liquidität stärkten“, so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. „Neben der EBITDA-Marge verbesserten wir auch die Bruttomarge. Investitionen ins Marketing und in Technologie in beiden unserer Geschäftsbereiche bilden die Grundlage für eine künftige Beschleunigung unseres Konzernumsatzwachstums. In Kombination mit den sich verbessernden Marktbedingungen und dem starken Wachstumspotenzial der Branche schauen wir optimistisch auf das laufende sowie die folgenden Geschäftsjahre.“



STRATEGISCHE INVESTITIONEN IN KOLLEKTIONEN UND MARKETINGAKTIVITÄTEN

Dank der optimierten Lagerbestände und geringeren Rabattintensität stieg die Bruttomarge im ersten Quartal auf 43,2%. Unterdessen sanken die Verwaltungskosten aufgrund operativer Effizienzmaßnahmen und strikter Kostendisziplin um 4,2% auf 23,2 Mio. EUR mit einer reduzierten Kosten-Umsatzquote von 4,5%.

Strategische Investitionen tätigte ABOUT YOU in sein einzigartiges Portfolio an Celebrity Brands: Highlight im ersten Quartal war die Zusammenarbeit mit Comedian und Sänger Tedros Teclebrhan alias „Teddy“. Im März 2024 launchte die erste Kollektion seiner neuen Brand ABOJ ADEJ, inspiriert von Teddys Stil, Werten und eritreischen Wurzeln. Die 32-teilige Kollektion, inklusive Unisex-Pieces, ist exklusiv im Online-Fashion-Store erhältlich.

Wie geplant erhöhten sich die Marketingkosten um 17,8% auf 60,4 Mio. EUR und eine Kosten-Umsatzquote von 11,7%. Das größte Investment zur Steigerung der Markenbekanntheit und Aktivierung von Neu- und Bestandskund*innen floss in die Jubiläumskampagne zum zehnten Geburtstag von ABOUT YOU. Diese wurde von Anfang April bis Mitte Mai 2024 über alle Kanäle und Märkte hinweg unter dem Slogan „10 Jahre mit Dir. 10 Jahre ABOUT YOU.“ gefeiert. Erreichte die Kampagne im Fernsehen mit vier TV-Spots über 400 Mio. Bruttokontakte innerhalb der jungen und modebewussten Zielgruppe, wurden digital mehr als 190 Content Creator beauftragt, mit über 130 Social-Media-Posts mehr als 5 Mio. organische Views erzielt und über 120 Mio. Newsletter versandt. Zusätzlich förderten Aktivierungen, unter anderem die ABOUT YOU Moments, das Engagement der Kund*innen und dankten ihnen für ihre Treue. Unter dem Motto „Moments You'll Never Forget“ wurden hier mehrere besondere Erlebnisse verlost, wie zum Beispiel Tickets für das Finale der UEFA EURO 2024, inklusive Anreise und zwei Übernachtungen für zwei Personen.

Nach der Jubiläumskampagne kündigte ABOUT YOU für das zweite Quartal 2024/2025 ein spektakuläres Event an: den ABOUT YOU Fashion Circus. Im Rahmen der Berliner Fashion Week fand er Anfang Juli 2024 in Partnerschaft mit dem Circus-Theater Roncalli statt, wobei renommierte Markenpartner wie adidas, HUGO, Levi’s, Nike, PUMA, Reebok und LSCN by LASCANA eingebunden wurden.



FINANZIELLE ERFOLGE IN DEN SEGMENTEN WÄHREND LEICHTER MARKTERHOLUNG

Das Handelsgeschäft von ABOUT YOU konnte von der allgemeinen Markterholung und dem leichten Aufwärtstrend der Verbraucherstimmung profitieren.

In diesem Bereich arbeitet ABOUT YOU am Aufbau der umfassendsten Modeplattform Europas. Dazu führten die drei strategischen Wachstumsinitiativen – Kundenbindung, Sortimentserweiterung und Ausbau des operativen Geschäftsmodells – zum leichten Anstieg der Umsätze des Online-Fashion-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Segment DACH) um 1,6% auf 252,7 Mio. EUR und in den restlichen europäischen Märkten (Segment Rest of Europe, RoE) um 2,3% auf 234,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Positive Wachstumsraten wurden beispielsweise in Deutschland verzeichnet. Im ersten Quartal erzielte das Segment DACH ein bereinigtes EBITDA von 8,4 Mio. EUR mit einer Marge von 3,3% und das Segment RoE berichtete ein bereinigtes EBITDA von -7,8 Mio. EUR mit einer signifikanten Verbesserung der Marge auf -3,3%.

Auch das Einkaufsverhalten im Online-Fashion-Store deutet auf günstigere Marktbedingungen hin: Der durchschnittliche Bestellwert nahm in den letzten zwölf Monaten um 6,7% auf 58,5 EUR pro Bestellung zu, bei einem Durchschnitt von 3,1 Bestellungen pro Kund*in.

Mit dem Business-to-Business-Geschäft umfasst das Segment Tech, Media und Enabling (Segment TME) die Leistungen zur Monetarisierung von Technologie, Reichweite und Logistik. Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal belief sich auf 11,5 Mio. EUR, was einer starken bereinigten EBITDA-Marge von 24,5% entspricht. Diese Entwicklung resultiert aus einem höheren Anteil der hochmargigen Tech-Umsätze des Enterprise-Shop-Systems SCAYLE, mit dem Business-to-Consumer-Marken und -Händler unkompliziert einzigartige Kundenerlebnisse schaffen können. Umsatzrückgänge unter Media führten zu einem Rückgang im Segment TME insgesamt, bedingt durch den Fokus auf hochmargige Medienprodukte. Dagegen wuchs SCAYLE weiterhin stark und trug maßgeblich zur gesteigerten Profitabilität bei.



AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/2025 BESTÄTIGT

Trotz der anhaltenden Volatilität des Marktumfelds strebt die ABOUT YOU Group im laufenden Geschäftsjahr nach nachhaltigem Wachstum und einer erneuten Profitabilitätssteigerung. Weiterhin erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2024/2025 ein Umsatzwachstum in der Spanne von +1% bis +10% gegenüber dem Vorjahr, das in Kombination mit einer gesteigerten Bruttomarge sowie einem verbesserten Verhältnis der Fulfillment- und Verwaltungskosten zum Umsatz voraussichtlich zu einem bereinigten EBITDA zwischen 10 Mio. EUR und 30 Mio. EUR führen sollte. Ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 geht der Vorstand von zweistelligen Wachstumsraten aus.

Alle Dokumente zur Quartalsberichterstattung, einschließlich der Quartalsmitteilung, sind auf der Investor Relations-Website abrufbar. Die ABOUT YOU Holding SE veröffentlicht ihre Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024/2025 im Halbjahresbericht am 10. Oktober 2024.

Das erste Quartal 2024/2025 endete am 31. Mai 2024.

Definitionen sind der Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2024/2025 von ABOUT YOU zu entnehmen.



ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP

Die ABOUT YOU Group (bestehend aus der ABOUT YOU Holding SE zusammen mit ihren vollkonsolidierten Tochtergesellschaften) ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsbereiche gegliedert: Der Online-Fashion-Store, den die ABOUT YOU SE & Co. KG betreibt, bildet das Business-to-Consumer-Geschäft der Group. Mit über 42 Mio. monatlich aktiven User*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit über 700.000 Artikeln von mehr als 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Mehr als 200 Online-Shops setzen die Technologie von SCAYLE ein. Darunter nutzen führende Marken und Einzelhändler wie z. B. DEICHMANN , FC Bayern, Fielmann, DEPOT oder Marc O'Polo die SCAYLE Commerce-Technologie als Lizenzmodell.

Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de



