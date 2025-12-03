Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
|
03.12.2025 18:16:43
EQS-News: Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Gordon Geiser (CIO) scheidet zum Jahresende aus – Herr Stefan Hammen wird neuer CFO
|
EQS-News: Accentro Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Personalie/Immobilien
Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Gordon Geiser (CIO) scheidet zum Jahresende aus – Herr Stefan Hammen wird neuer CFO
Über die Accentro Real Estate AG
Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). www.accentro.de
Ansprechpartner für Investor Relations und Presse:
Thomas Eisenlohr
03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 - 887 181 - 0
|Fax:
|+49 (0)30 - 887 181 - 11
|E-Mail:
|info@accentro.ag
|Internet:
|www.accentro.ag
|ISIN:
|DE000A40ZVK3
|WKN:
|A40ZVK
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2240014
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2240014 03.12.2025 CET/CEST
