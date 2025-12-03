EQS-News: Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Gordon Geiser (CIO) scheidet zum Jahresende aus – Herr Stefan Hammen wird neuer CFO

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Gordon Geiser (CIO) scheidet zum Jahresende aus – Herr Stefan Hammen wird neuer CFO



03.12.2025 / 18:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Gordon Geiser (CIO) scheidet zum Jahresende aus – Herr Stefan Hammen wird neuer CFO Berlin, 3. Dezember 2025 – Die Gesellschaft und Herr Dr. Gordon Geiser haben sich nach erfolgreicher Umsetzung der Finanz- Restrukturierung planmäßig und einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Dr. Geiser zum Jahresende aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Dr. Geiser für seine hervorragende Arbeit als Chief Investment Officer (CIO) sowie insbesondere seinen unermüdlichen Einsatz im Rahmen der Umsetzung des StaRUGs.



Im Zuge dieser Veränderung und im Interesse eines geordneten Übergangs hat der Aufsichtsrat heute Herrn Stefan Hammen mit sofortiger Wirkung für die Dauer von drei Jahren zum ordentlichen Mitglied des Vorstands bestellt und zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt.



Insbesondere mit seiner langjährigen, branchenspezifischen Expertise in den Bereichen Finanzen, Rechnungs- und Berichtswesen sowie im Asset Management wird Herr Hammen gemeinsam neben dem bisherigen CEO, Herrn Jörg Neuß, die Accentro Real Estate AG in der weiteren operativen Restrukturierungsphase begleiten und die strategische Neuausrichtung vorantreiben.



„Wir freuen uns sehr, mit Stefan Hammen einen ausgewiesenen Finanzexperten im Immobilienbereich für unseren Vorstand gewonnen zu haben, der die Gesellschaft mit seiner langjährigen Erfahrung in die nächste Phase begleiten wird“, so der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Nedim Cen.



„Gleichzeitig möchten wir Dr. Geiser unseren Dank und unsere Wertschätzung für seine engagierte Arbeit in den letzten Jahren bei Accentro aussprechen, die das Unternehmen nun auf eine solide Grundlage gestellt hat", so der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Mitglied der ehemaligen Ad Hoc Gruppe der Anleihegläubiger, Herr Paul Sisak.

Über die Accentro Real Estate AG Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). www.accentro.de Ansprechpartner für Investor Relations und Presse: Thomas Eisenlohr

Accentro Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272



