EQS-News: aconnic AG (vormals UET AG) erzielt starkes Umsatzwachstum im 4. Quartal und im Gesamtjahr 2023

aconnic AG (vormals UET AG) erzielt starkes Umsatzwachstum im 4. Quartal und im Gesamtjahr 2023



Gesamtumsatz steigt um 48 % auf 72,7 Mio. EUR

Vorläufiges operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 5,9 Mio. EUR zu

Auftragsbestand beläuft sich auf 32,6 Mio. EUR Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, setzt das Wachstum auch im vierten Quartal 2023 fort. Durch die hohe Nachfrage nach Systemen, Software und Dienstleistungen zum Ausbau von Kommunikationsnetzen stiegen die Umsatzerlöse auf einen Höchststand. Der konsolidierte Umsatz der aconnic-Gruppe beträgt im Geschäftsjahr 2023 72,746 Mio. EUR, nach 49,036 Mio. EUR im Vorjahr. Das entspricht einer Steigerung der Umsatzerlöse von 48 %. Das geplante Umsatzwachstum von 20 % wurde damit übertroffen. Im Gesamtjahr steigerte das Unternehmen auch die Erträge. Das vorläufige operative EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) beträgt für das Gesamtjahr 2023 insgesamt 5,904 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr von 0,935 Mio. EUR. Einmalige Aufwände aus Finanzierungseffekten, Finanzierung und Strukturierung in Höhe rund 3,6 Mio. EUR sind im operativen Ergebnis nicht beinhaltet. Im vierten Quartal betrug der Umsatz 20,296 Mio. EUR (Vorjahr: 18,341 Mio. EUR). Damit wurde ein Umsatzwachstum von 11 % im Vergleich zum vierten Quartal 2022 erzielt. Das operative EBIT für das vierte Quartal belief sich auf 1,453 Mio. EUR (Vorjahr: 3,250 Mio. EUR). Investitionen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und eine insgesamt verbesserte Bauteilverfügbarkeit führen zu einer Reduzierung von langfristigen Aufträgen. Mit diesen Entwicklungen beträgt der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2023 32,6 Mio. EUR, im Vergleich zu 43,1 Mio. EUR per Ende September 2023. Die detaillierten und finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 werden mit dem aconnic-Geschäftsbericht 2023 Ende Juni veröffentlicht. „Die Investitionen in neue Produkte und Anlagen in unserer Lieferkette führten zu einem starkem Umsatzwachstum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses. Damit haben wir gute Voraussetzungen für das laufende Jahr geschaffen. Trotz der steigenden Marktherausforderungen durch geopolitische und konjunkturelle Einflussfaktoren wollen wir auch 2024 wachsen. Dieses Wachstum erwarten wir, unter Berücksichtigung des bestehenden Marktumfeldes, im einstelligen Prozentbereich.“, sagt CEO Werner Neubauer. Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capturing und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur strategischen, technologischen Autorität Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2023 bei einem Wachstum von rund 48 % einen Umsatz von rund 73 Millionen Euro. Kontakt aconnic AG

