EQS-News: aconnic AG veröffentlicht Bericht für das 1. Halbjahr 2025 und implementiert Veränderungsmaßnahmen

EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

aconnic AG veröffentlicht Bericht für das 1. Halbjahr 2025 und implementiert Veränderungsmaßnahmen



31.10.2025 / 17:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, hat heute den Geschäftsbricht für das 1. Halbjahr 2025 veröffentlicht.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 erzielte die aconnic-Gruppe im Geschäftsfeld COMMUNICATION NETWORKS konsolidierte Umsatzerlöse von insgesamt 19,237 Mio. EUR nach 31,567 Mio. EUR und ein EBITDA von insgesamt -1,279 Mio. EUR, nach 2,072 Mio. in der gleichen Periode des Vorjahres.

Der finanztechnisch nicht konsolidierte Geschäftsbereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY, hat in der ersten Jahreshälfte 2025 rund 3,219 Mio. EUR Erlöse erzielt, nach 0,693 Mio. EUR in der gleichen Vorjahresperiode – das entspricht einer Steigerung um mehr als 300 % und einem EBITDA in Höhe von 2,090 Mio. EUR, im Vergleich zu -0,159 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Lange Entscheidungsprozesse bei Kunden mit teilweise über 24 Monaten, geringer als erwartete Neuanschlüsse beim Glasfasernetzausbau, Investitionskürzungen beim Netzausbau von Mobil- und Festnetz und geopolitische Einflussfaktoren mit hoher Inflation, Störungen von Lieferketten bei elektronischen Bauteilen sowie eine anhaltende Rezession in Deutschland und anderen Ländern führen zu Herausforderungen in der Geschäftsentwicklung.

Trotz erstklassigen Kundenbewertungen, außerordentlicher Produktzuverlässigkeit, kommerzieller Wettbewerbsfähigkeit und jahrzehntelanger, nachhaltiger Kunden- und Lieferantenbeziehungen ist es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, die gesetzten Unternehmensziele betreffend Wachstum und Profitabilität zu erreichen.

Bereits im Jahr 2024 wurden frühzeitig Maßnahmen zur Stärkung der Finanzkraft durch Kapitalerhöhung, Aufbau neuer Märkte und Produkte für Informations- und Netzwerksicherheit – für die zivile und zuletzt auch militärische Nutzung - sowie Kostensenkung und Strukturanpassung begonnen und umgesetzt.

Bei der Implementierung, insbesondere beim wichtigen Abschluss der Kapitalmaßnahmen, kam es zu einer Verzögerung von bereits sechs Monaten. Dies belastet trotz Verlängerung bestehender Finanzierungen das Unternehmen und hemmt die Entwicklung. Andere Maßnahmen wie die Entwicklung von neuen Märkten und neuen Produkten sowie Kostensenkungen müssen noch verstärkt werden.

Das Jahr 2025 wird somit ein Geschäftsjahr der Herausforderungen, Belastungen und tiefgreifender Veränderung sein. Dies wird in der Organisation, den Prozessen und auch im finanziellen Ergebnis zu Einschnitten führen, Spuren hinterlassen und weitreichende Veränderung bringen.

Im Veränderungsprozess sind drei Ziele definiert:

Kostensenkung um 3,5 Mio. EUR jährlich, bei Beibehaltung der Innovationskraft

Vollständige Refinanzierung der bestehenden Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 23 Mio. EUR durch Eigenkapital und eigenkapitalähnlicher Mittel

Erfolgreiche Marktausweitung und nachhaltiges Wachstum für kritische Infrastruktur, in den Marktsegmenten OT Security (Industrielle Betriebsnetze) und Defence (Militärische Kommunikation)

„Wir haben aktuell vielschichtige Herausforderungen und eine komplexe und volatile Marktsituation, die uns veranlasst haben tiefgreifende Maßnahmen und Veränderungen umzusetzen. Mit einer gestiegenen Auftragslage für das 4. Quartal 2025, die eine Umsatzwachstum von 50% im Vergleich zu den Vorquartalen ermöglicht und Fokus auf Investitionen bleiben wir positiv, dass wir trotz Herausforderungen das Unternehmen entwickeln und mit neuen Produkten und Kunden ab 2026 wieder wachsen“, sagt Werner Neubauer, CEO von aconnic.

Der Halbjahresbericht steht auf der Internet-Seite des Unternehmens unter www.aconnic.com zum Download bereit.



Über die aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz , Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR.

Kontakt

aconnic AG

D-82824 München, Leopoldstrasse 180

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com