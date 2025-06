EQS-News: Baader Bank startet neue Kurswebsite mit Trading-Content

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baader Bank startet neue Kurswebsite mit Trading-Content



26.06.2025 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Baader Bank startet neue Kurswebsite mit Trading-Content Die Baader Bank erweitert ihren Online-Auftritt für ihr Handelsangebot ‚Baader Trading‘ und startet eine innovative Kurswebsite als Informationsquelle rund um das Thema Wertpapierhandel. Die neue Baader Trading-Plattform richtet sich an wertpapierhandelsaffine Privatanleger und bietet umfassende Informationen, spannende Einblicke in den Kapitalmarkt und exklusive Inhalte. Mit der neuen Website macht die Baader Bank ihr umfangreiches Handelsangebot für Privatanleger auf eine neue Weise nutzbar. Interessierte Anleger finden dort nicht nur aktuelle Kurse, Marktdaten und News, sondern profitieren von fundiertem Experten-Content zu relevanten Kapitalmarkt-Themen im Video-Format. Zudem stellt die Kurswebsite inspirierende Persönlichkeiten aus der Finanzwelt – darunter etwa Robert Halver – vor, beleuchtet aktuelle Trends und bietet praxisnahe Insights für den erfolgreichen Wertpapierhandel. Die neue Baader Trading-Webseite bietet zudem eine Übersicht zu ausgewählten Depot- und Trading-Partnern der Baader Bank. Privatanleger erhalten so einen transparenten Einblick in das Partner-Angebot und die Handelswege – direkt über Baader Trading oder gettex. Die Website unterstützt damit gezielt die Informationsbedürfnisse moderner Anleger und erleichtert den Zugang zu relevanten Marktinformationen. „Mit dem Launch unserer neuen Kurswebsite schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle für alle, die sich für den Wertpapierhandel begeistern, ihr Wissen rund um den Kapitalmarkt erweitern möchten und nach einer umfassenden und abwechslungsreichen Informationsquelle für den Alltag suchen. Unser Ziel ist es, das Handelsangebot der Baader Bank nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar zu machen“, so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Die neue Kurswebsite ist ab sofort online und wird kontinuierlich mit aktuellen Inhalten und exklusiven Einblicken erweitert. Trading-affine Privatanleger sowie Wertpapierhandels-Neulinge sind eingeladen, mit dem dort gebotenen Know-how in die Welt des Wertpapierhandels einzutauchen und von der seit 1983 gewachsenen Handelsexpertise der Baader Bank zu profitieren: www.baadertrading.de Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 02.07.2025 m:access Analystenkonferenz 2025 10.07.2025 Hauptversammlung der Baader Bank AG 2025 31.07.2025 Pressemitteilung zum Halbjahresergebnis 2025 31.07.2025 Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com