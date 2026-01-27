Berliner Effektengesellschaft Aktie

WKN: 522130 / ISIN: DE0005221303

27.01.2026 16:04:34

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen

27.01.2026 / 16:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 27. Januar 2026

 

Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen

 

Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital der Berliner Effektengesellschaft AG um 60.369,00 € durch Einziehung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € je Aktie auf 12.998.176,00 € herabgesetzt worden.

 

 

Kontakt:

Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 – 89 606-145

Telefax: 030 – 89 606-134

E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

 

 

 


27.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Berliner Effektengesellschaft AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 89 606 144
Fax: 030 - 89 606 134
E-Mail: info@effektengesellschaft.de
Internet: www.effektengesellschaft.de
ISIN: DE0005221303
WKN: 522130
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2266802

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266802  27.01.2026 CET/CEST

