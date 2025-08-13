BIKE24 Aktie

WKN DE: A3CQ7F / ISIN: DE000A3CQ7F4

13.08.2025 07:30:14

EQS-News: BIKE24 mit Rekordquartal: Umsatzplus von 25 % und bereinigtes EBITDA nahezu verdoppelt – Wachstum setzt sich fort

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis
BIKE24 mit Rekordquartal: Umsatzplus von 25 % und bereinigtes EBITDA nahezu verdoppelt – Wachstum setzt sich fort

13.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BIKE24 mit Rekordquartal: Umsatzplus von 25 % und bereinigtes EBITDA nahezu verdoppelt – Wachstum setzt sich fort 
  • Umsatz im zweiten Quartal erreicht mit EUR 80 Mio. neuen Höchststand – +25 % zum Vorjahr, + 10 % gegenüber vorherigem Allzeithoch (Q3 2022) 
  • Bereinigtes EBITDA steigt signifikant auf EUR 5,1 Mio. (Q2 2024: EUR 2,7 Mio.) 
  • Fünftes Quartal in Folge mit steigendem Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und gleichzeitigem operativem Gewinn 
  • Wachstum in allen europäischen Märkten – Heimatregion DACH besonders stark 
  • Lagerbestand trotz Umsatzanstieg nahezu konstant – Nochmalige Optimierung des Bestands-Umsatz-Verhältnis 
  • Kosteninitiativen im Marketing- und Verwaltungsbereich greifen wie geplant 
  • Umsatzwachstum setzt sich im Juli und August fort  
  • Prognose für 2025 bestätigt – Ergebnis am oberen Ende der Spanne erwartet 
 
Dresden, 13. August 2025 - Die Bike24 Holding AG (BIKE24) setzt ihre positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 erfolgreich fort und erreicht mit einem Umsatz von EUR 80 Mio. ein neues Allzeithoch. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 25 %, gegenüber dem bisherigen Rekordquartal im Jahr 2022 einem Plus von 10 %. Noch bemerkenswerter: Der Konzern erzielt diesen Wachstumssprung erneut bei einem signifikant verbesserten operativen Ergebnis – das bereinigte EBITDA hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu verdoppelt. 

Wachstum auf breiter Front – Effizienzprogramm zeigt volle Wirkung 
Nach fünf Quartalen in Folge mit steigenden Wachstumsraten unterstreicht BIKE24, dass der Turnaround gelungen ist. Besonders erfreulich: Die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen entfalten weiterhin Wirkung. Trotz eines Umsatzwachstums von 25 % liegen die Personalkosten leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Das führt zu einer deutlich verbesserten Profitabilität.  

„Das zweite Quartal bestätigt eindrucksvoll: Wir wachsen nicht nur, wir wachsen profitabel – und zwar aus eigener Kraft“, sagt Andrés Martin-Birner, CEO und Gründer von BIKE24. „Unsere Maßnahmen zur Kostendisziplin greifen, unsere Prozesse sind effizienter, und unser Sortiment trifft die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Das nahezu verdoppelte bereinigte EBITDA bei einem Rekordumsatz spricht eine klare Sprache.“ 

Starkes Momentum in allen Märkten – besonders in der Heimatregion 
Neben einem besonders starken Heimatmarkt verzeichnet BIKE24 auch in allen anderen europäischen Märkten ein deutliches Wachstum. Die kontinuierliche Lokalisierung des Angebots, verbunden mit schneller Lieferung und hoher Warenverfügbarkeit, macht sich bezahlt – besonders im Bereich sportiver Bikes wie Rennrad und Gravel, in dem BIKE24 über ein besonders attraktives Sortiment verfügt. 

Bestandsmanagement weiter optimiert 
Trotz des deutlich gestiegenen Umsatzes bleibt der Lagerbestand nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Damit optimiert das Unternehmen weiter das Verhältnis von Bestand zu Umsatz – ein klarer Beleg für die Effizienz in der Einkaufs- und Logistiksteuerung. 

Umsatzwachstum setzt sich im Juli und August fort 
Auch nach dem zweiten Quartal bleibt die Dynamik hoch: Sowohl im Juli als auch im bisherigen Verlauf des Augusts verzeichnet BIKE24 ein weiterhin starkes Umsatzwachstum. Damit setzt sich der positive Trend über das Quartal hinaus fort und unterstreicht die nachhaltige Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Angebot von BIKE24. 

Ausblick 2025 bestätigt – Ergebnis am oberen Ende der Spanne erwartet 
Angesichts der starken Entwicklung im zweiten Quartal bekräftigt BIKE24 die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen EUR 248 Mio. und EUR 261 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 7,0 Mio. bis EUR 12,1 Mio. Aufgrund der positiven Entwicklung geht der Vorstand davon aus, das obere Ende der prognostizierten Umsatz- sowie bereinigten EBITDA-Spanne zu erreichen.

Sylvio Eichhorst ist mit Wirkung zum 18.08.2025 als Vorstand bestellt und wird an diesem Tag offiziell seine Tätigkeit im Unternehmen aufnehmen.

Heute um 15 Uhr findet der Q2 2025 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:

https://www.appairtime.com/event/389dd3fb-5fb9-4525-b159-054699df919e 
Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in T€  Q2 2025  Q2 2024 Delta   HJ 2025 HJ 2024 Delta
               
Umsatz und sonstige Erträge              
DACH 56.629 44.313 +27,8%   95.591 76.297 +25,3%
Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 16.586 12.945 +28,1%   30.019 24.397 +23,0%
Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 5.691 5.064 +12,4%   10.106 9.086 +11,2%
Rest der Welt 1.137 1.501 -24,2%   2.369 3.313 -28,5%
Umsatzerlöse 80.043 63.823 +25,4%   138.085 113.094 +22,1%
Sonstige Erträge 118 73 +61,7%   211 175 +20,5%
Gesamterträge 80.162 63.896 +25,5%   138.296 113.269 +22,1%
Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -57.909 -46.208 +25,3%   -101.353 -83.170 +21,9%
Bruttoergebnis 22.135 17.615 +25,7%   36.733 29.924 +22,8%
Bruttomarge 27,7% 27,7% 0,0pp   26,6% 26,6% 0,0pp
Performance Marketingkosten -975 -730 +33,6%   -1.700 -1.411 +20,5%
Vertriebskosten¹ -6.944 -5.326 +30,4%   -12.011 -9.750 +23,2%
Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer -6.851 -6.986 -1,9%   -12.935 -13.934 -7,2%
Sonstige Aufwendungen -2.458 -2.686 -8,5%   -5.339 -5.733 -6,9%
EBITDA 5.024 1.961 +156,1%   4.958 -730 -
EBITDA Marge 6,3% 3,1% +104,2pp   3,6% -0,6% +4,2pp
Bereinigungen 50 721 -93,0%   681 1.940 -64,9%
Bereinigtes EBITDA 5.075 2.683 +89,1%   5.640 1.210 +366,1%
Bereinigte EBITDA Marge 6,3% 4,2% +2,1pp   4,1% 1,1% +3,0pp
Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.723 -1.910 -9,8%   -3.446 -3.790 -9,1%
Bereinigtes EBIT 3.352 772 +333,9%   2.193 -2.580 -
Bereinigte EBIT Marge 4,2% 1,2% +3,0pp   1,6% -2,3% +3,9pp
Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten -2.381 -2.381 0,0%   -4.762 -4.762 0,0%
Bereinigungen -50 -721 -93,0%   -681 -1.940 -64,9%
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 921 -2.330 -   -3.250 -9.282 -
EBIT Marge 1,2% -3,7% +4,9pp   -2,4% -8,2% +5,8pp
Finanzaufwendungen, netto -671 -961 -30,2%   -2.556 -2.509 +1,9%
Ergebnis vor Steuern 250 -3.291 -   -5.805 -11.791 -
Ertrag aus Ertragsteuern 0 1.043 -100,0%   1.840 3.681 -50,0%
Periodenergebnis 249 -2.248 -   -3.966 -8.110 -
Rundungsdifferenzen können auftreten.              
¹Inklusive Aufwendungen für die Wertberichtigung auf Forderungen.              
               
Konsumenten KPIs              
Aktive Kunden (LTM)         1.022.389 902.818 +13,2%
Anzahl Bestellungen 575.799 450.517 +27,8%   979.385 795.196 +23,2%
Durchschnittlicher Warenkorb 140 140 -0,6%   141 141 +0,2%
Bestellungen wiederkehrender Kunden (Vorjahr angepasst) 70,5% 72,2% -1,7pp   70,6% 71,8% -1,2pp
Rücksendequote 18,7% 17,7% +1,0pp   17,8% 17,2% +0,6pp


Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht einschließlich des verkürzten Konzernzwischenabschlusses finden Sie hier:

https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html#interim

Pressekontakt:  
E-Mail: presse@bike24.net 
 
Investor Relations:  
E-Mail: ir@bike24.net 
 
Über BIKE24 
BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 70.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit zehn lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), Niederlanden (bike24.nl), Luxemburg (bike24.lu), Belgien (bike24.be), Polen (bike24.pl) und Finnland (bike24.fi) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Hinweise 
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bike24 Holding AG
Breitscheidstr. 40
01237 Dresden
Deutschland
ISIN: DE000A3CQ7F4
WKN: A3CQ7F
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2181050

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2181050  13.08.2025 CET/CEST

