EQS-News: Biotest AG: Erneute Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung auf Verlangen der Grifols S.A.

Biotest AG: Erneute Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung auf Verlangen

der Grifols S.A.

Neues Einberufungsverlangen vom 21. Oktober 2025

Beschlussfassung über den Formwechsel in einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

Dreieich, 7. November 2025. Die Biotest AG gibt bekannt, dass der Vorstand nach sorgfältiger Prüfung das am 28. Oktober 2025 schriftlich eingegangene neue Verlangen der Grifols S.A. gemäß § 122 Abs. 1 AktG, eine außer-ordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) einzuberufen, für zulässig erachtet. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung der Biotest AG für den 17. Dezember 2025 einzuberufen. Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung mit den weiteren Einzelheiten wurde heute im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Auf der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. Dezember 2025 wird erneut die Beschlussfassung über den Formwechsel der Biotest AG in die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) mit der Firma Biotest GmbH & Co. KGaA stehen. Es ist vorgesehen, dass die Biotest Management GmbH, an der Grifols S.A. indirekt sämtliche Anteile hält, die Position der persönlich haftenden Gesellschafterin übernimmt.

Die Ergänzungen zur Tagesordnung eines weiteren, bei der Gesellschaft eingegangen Tagesordnungs-ergänzungsverlangen wurden ebenfalls auf die Tagesordnung gesetzt.

