EQS-News: Branicks Group AG: Langfristige Vermietung im HELIO in Augsburg an expandierenden Erlebnisgastronomen

Frankfurt am Main, 31. Januar 2024 Presseinformation der Branicks Group AG Branicks Group AG: Langfristige Vermietung im HELIO in Augsburg an expandierenden Erlebnisgastronomen Aufwertung des Bahnhofsumfeldes in Augsburg durch Branicks

Weitere Stärkung des operativen Bestandsgeschäfts Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, schließt einen neuen langfristigen Mietvertrag über rund 1.400 qm im Augsburger Geschäftshaus HELIO ab. Das Münchner Vermietungsteam gewann das in Süddeutschland expandierende Gastronomieunternehmen KoKoNo GmbH für den attraktiven Standort im Zentrum Augsburgs. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von über zehn Jahren. Die Eröffnung des paneuropäischen Restaurants KoKoNo ist nach nutzerspezifischen Anpassungen der Flächen für Anfang 2025 vorgesehen. Für die Vermietung der restlichen Flächen ist Branicks mit potenziellen Mietern im Gespräch. „Seit dem Erwerb des HELIO gestalten wir das Bahnhofsumfeld in Augsburg kreativ mit und berücksichtigen bei der Vermietung die Trends im Einzelhandel, wie zum Beispiel die steigende Nachfrage nach Unterhaltung und Erlebnis unter einem Dach. Vor diesem Hintergrund ergänzt das Restaurant KoKoNo die bestehende Mieterstruktur hervorragend und macht das Center noch attraktiver für alle Stakeholder. Darüber hinaus versprechen die Teileröffnung des Augsburger Hauptbahnhofs Anfang Dezember 2023 und die geplante Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes eine weiterhin erfolgreiche Zukunft für das HELIO“, sagt Jan Abel, Niederlassungsleiter der Branicks Onsite GmbH in München, einer Tochtergesellschaft der Branicks. Christian Winnerl, Geschäftsführer der KoKoNo GmbH sagt: „Im HELIO in Augsburg haben wir einen Standort gefunden, der perfekt zu unserer Expansionsstrategie und unserem Konzept passt: zentrumsnah und sehr gut erreichbar, hochwertig und gut besucht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Branicks und darauf, die Menschen in der Fuggerstadt sowie Touristen und Bahnreisende mit unserer paneuropäischen Küche zu verwöhnen und zu überraschen.“ Die KoKoNo GmbH ist eine inhabergeführte Restaurantkette mit Sitz in Heidenheim und Betreiber von derzeit zwölf paneuropäischen Restaurants in Süddeutschland. Im HELIO wird der Gastronom zwei Konzepte anbieten: ein Take-away mit Schwerpunkt auf Sushi und ein Asia-Food-Restaurant, in dem die Gäste ihre Speisen auf einem Tischgrill selbst zubereiten können. Branicks hat den Gebäudekomplex in der Viktoriastraße 3 in Augsburg im Jahr 2019 im Rahmen eines Drittmandats erworben. Das HELIO hat eine Gesamtfläche von rund 37.000 qm, die sich auf die Nutzungsarten Einzelhandel, Büro, Gastronomie, Unterhaltung und Dienstleistungen verteilen. Bei der Vermietung wurde Branicks vom Handelsimmobilien-Spezialisten IPH GmbH beraten. Über die Branicks Group AG: Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2023 betreuen wir 355 Objekte mit einem Marktwert von 13,9 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und an der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter branicks.com. PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com

