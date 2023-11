EQS-News: Branicks Group AG verkauft ehemaligen Kaufhof in Leverkusen

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

Branicks Group AG verkauft ehemaligen Kaufhof in Leverkusen



15.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Frankfurt am Main, 15. November 2023 Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG verkauft ehemaligen Kaufhof in Leverkusen Immobilie geht an Entwicklungsgesellschaft der Stadt Leverkusen

Verkauf aus Eigenbestand des Commercial Portfolio

Weiterer Beitrag zur Fokussierung auf die Asset-Klassen Logistik und Büro im Rahmen des Aktionsprogramms „Performance 2024“ Die Branicks Group AG („Branicks“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, gibt heute den Verkauf einer Immobilie in der Innenstadt von Leverkusen bekannt. Es handelt sich dabei um rund 20.400 qm voll vermietete Einzelhandelsfläche des ehemaligen Kaufhof-Areals in zentraler City-Lage von Leverkusen. Heutiger Mieter ist die Dortmunder TEH Textilhandel GmbH (Modehaus aachener). Käufer ist eine Tochtergesellschaft der Stadtteilentwicklungs- und Projektgesellschaft Leverkusen mbH im Besitz der Stadt Leverkusen. Branicks hat damit seit Jahresbeginn segmentübergreifend Verkäufe im Umfang von rund 145 Mio. Euro beurkundet. „Die Transaktion ist ein weiteres Element der Umsetzung unseres Aktionsplans ‚Performance 2024‘ und bestätigt, dass wir auch in schwierigem Umfeld Schritt für Schritt Chancen des Marktes identifizieren und für uns nutzen. Mit dem Verkauf dieser Einzelhandelsimmobilie stärken wir zudem erneut unseren strategischen Fokus auf die Asset-Klassen Logistik und Büro“, sagte Sonja Wärntges, CEO von Branicks. Branicks hatte das dreigeschossige Objekt am Wiesdorfer Platz 82 mit rund 14.500 qm Verkaufsfläche sowie rund 5.900 qm Lagerfläche im Jahr 2007 für ihr Gewerbeportfolio erworben.

Über die Branicks Group AG: Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 355 Objekte mit einem Marktwert von 13,9 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter branicks.com. PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com

