EQS-News: Cantourage Group SE zeigt starke Unternehmensentwicklung und hohe Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr 2024

Cantourage Group SE zeigt starke Unternehmensentwicklung und hohe Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr 2024



Cantourage Group SE zeigt starke Unternehmensentwicklung und hohe Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr 2024

Umsatzerlöse in H1 2024 auf EUR 16,9 Mio. deutlich angestiegen (Vorjahreszeitraum: EUR 11,1 Mio.)

Wesentliche Treiber des starken Umsatzwachstums waren insbesondere die positive Entwicklung der Geschäftsaktivitäten in Deutschland und das internationale Geschäft der Cantourage Group SE

Weiteres dynamisches Wachstum für H2 2024 erwartet

Berlin, 9. Juli 2024 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Cannabis, steigerte die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2024 deutlich auf EUR 16,9 Mio. Dies entspricht einem Anstieg um 52 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 (Umsatzerlöse H1 2023: EUR 11,1 Mio.). Der bisher höchste Monatsumsatz im laufenden Jahr wurde mit EUR 4,1 Mio. im Juni 2024 erzielt, gefolgt von EUR 3,5 Mio. im Mai 2024 und EUR 3,2 Mio. im April 2024. Die Umsatzerlöse erhöhten sich in Q2 2024 somit auf insgesamt EUR 10,8 Mio., nachdem sie in Q1 2024 bei EUR 6,1 Mio. gelegen hatten. Insgesamt konnte Cantourage in H1 2024 höhere Umsatzerlöse erzielen als im gesamten Geschäftsjahr 2022 (Umsatz Gesamtjahr 2022: EUR 14,2 Mio.).

Wesentliche Treiber des Umsatzwachstums in H1 2024 waren zum einen der Ausbau des Geschäfts mit Cannabisblüten in Deutschland und zum anderen die insgesamt positive Entwicklung der Geschäftsaktivitäten in den verschiedenen europäischen Zielmärkten von Cantourage. In den ersten sechs Monaten 2024 brachte Cantourage 15 neue Produkte auf der Basis von Cannabisblüten von 10 Anbaupartnern auf den Markt. Dadurch war Cantourage in der Lage, schnell und umfassend auf die veränderte Cannabis-Nachfrage von Patient:innen in den europäischen Zielmärkten zu reagieren. In Deutschland stieg die Nachfrage nach hochwertigen Cannabisprodukten im Zuge der Teillegalisierung von Cannabis im April 2024 sprunghaft an. Neben einem starken Wachstum auf dem deutschen Markt profitierte Cantourage in der ersten Jahreshälfte 2024 auch von einer hohen Wachstumsdynamik in Großbritannien. Inzwischen gehört die britische Geschäftseinheit von Cantourage zu den größten und am schnellsten wachsenden Cannabisunternehmen in Großbritannien.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: „Im ersten Halbjahr 2024 hat sich unser Unternehmen wirklich großartig entwickeln können. Natürlich hat uns insbesondere auch die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland erwartungsgemäß in die Hände gespielt. Wir hatten uns rechtzeitig und umfassend auf die entsprechenden gesetzlichen Änderungen vorbereitet. So konnten wir schnell von den geänderten Rahmenbedingungen profitieren und die zentralen Grundlagen für weiteres dynamisches Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2024 legen. Vor allem unsere Produktionskapazitäten haben wir zuletzt signifikant ausgeweitet – zum einen durch den Ausbau unserer eigenen Produktionsanlage und zum anderen durch eine strategische Partnerschaft mit dem portugiesischen Unternehmen Portocanna. Die Gesamtkapazität von Cantourage, Cannabisblüten auf seine europäischen Zielmärkte zu bringen, erhöhte sich dadurch von maximal acht auf bis zu 14 Tonnen pro Jahr. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich der Anstieg an Cannabis-Patient:innen in Deutschland, in Großbritannien und in weiteren europäischen Ländern in den kommenden Monaten – und Jahren – weiter fortsetzen wird. Zudem rechnen wir fest damit, dass unser Netzwerk an Premium-Anbauern, Apotheken und Großhändlern künftig kontinuierlich weiterwächst. Wir haben ein intaktes und skalierbares System, von dem nicht nur wir, sondern auch unsere Kooperationspartner profitieren. Entsprechend gibt es aus meiner Sicht weiterhin viele Gründe, im Hinblick auf Cantourages Zukunft sehr optimistisch zu sein.“

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.

