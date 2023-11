EQS-News: clearvise AG: EQT meldet Anteils- und Kontrollerwerb beim Bundeskartellamt an

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Übernahmeangebot

clearvise AG: EQT meldet Anteils- und Kontrollerwerb beim Bundeskartellamt an



31.10.2023 / 14:55 CET/CEST

clearvise AG: EQT meldet Anteils- und Kontrollerwerb beim Bundeskartellamt an Frankfurt/Main, 31. Oktober 2023 – Die clearvise AG, ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio aus Wind- und PV-Anlagen, informiert darüber, dass EQT Fund Management („EQT“) beim Bundeskartellamt einen Anteils- und Kontrollerwerb an der clearvise AG angemeldet hat. Nach Rücksprache mit EQT geschieht die Anmeldung im Hinblick auf die historisch tiefen Hauptversammlungs-Präsenzen der clearvise AG. Sie dient vor allem dazu, die Voraussetzung zu schaffen, um als langfristig orientierter Investor die clearvise AG auch in Zukunft weiterhin unterstützen zu können. Dazu können zum Beispiel zukünftige opportunistische Aktienzukäufe oder die Zeichnung etwaiger Kapitalerhöhungen gehören.

Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 – 205855-23

Fax: +49 (0)611 – 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

