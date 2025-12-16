EQS-News: clearvise AG erzielt ertragsstarken Tarifzuschlag für das norditalienische PV-Projekt Tezze

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Sonstiges

clearvise AG erzielt ertragsstarken Tarifzuschlag für das norditalienische PV-Projekt Tezze



16.12.2025

clearvise AG erzielt ertragsstarken Tarifzuschlag für das norditalienische PV-Projekt Tezze Tarifzuschlag für Solarpark Tezze sichert Einspeisetarif von 71 EUR pro MWh über 20 Jahre

Langfristig sichere Einspeisevergütung stärkt die Dividendenfähigkeit weiter

Bau und Inbetriebnahme für 2026 erwartet Frankfurt, 16. Dezember 2025 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, vermeldet bedeutende Fortschritte in ihrem italienischen Projektportfolio. Für das norditalienische PV-Projekt Tezze erhielt clearvise in der deutlich überzeichneten ersten GSE-Auktion einen ertragsstarken Tarifzuschlag in Höhe von 71 EUR pro MWh über 20 Jahre. Die Spanne der erfolgreichen Auktionsgebote lag zwischen 49 EUR und 62 EUR, bei einem durchschnittlichen Zuschlagspreis von rund 52 EUR. clearvise hat einen Zuschlag für einen Basistarif von 61 EUR pro MWh für norditalienische Projekte wie Tezze erhalten, darüber hinaus einen Zuschlag von 10 EUR pro MWh, um einen fairen Wettbewerb zwischen Nord- und Süditalien zu ermöglichen.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, ist stolz auf den Erfolg: „Der Tarifzuschlag für Tezze, nur knapp unter dem Höchstgebot, zeigt deutlich, wie wichtig gute Zusammenarbeit und professionelle Analyse für den Aufbau eines nachhaltig erfolgreichen Portfolios sind. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer strategischen Neuausrichtung zur YieldCo, bei der stabile Cashflows und kontinuierliche Dividendenausschüttungen im Mittelpunkt stehen. Mein besonderer Dank gilt daher unseren italienischen Kollegen Michael Kreiter und Giacomo Barale sowie unserem clearPARTNERS Kooperationspartner, die gemeinsam diesen Fortschritt mit großem Engagement ermöglicht haben.“



Das PV-Projekt Tezze ist Teil der gesicherten Projektpipeline von clearvise und stammt aus einer clearPARTNERS-Kooperation. Die Baugenehmigung wurde in Rekordzeit erteilt und ist seit Anfang November 2025 rechtskräftig. Der Solarpark Tezze entsteht in der norditalienischen Provinz Vicenza auf Flächen eines ehemaligen Steinbruchs und soll voraussichtlich im Jahresverlauf 2026 mit einer Kapazität von rund 4,1 MWp errichtet und in Betrieb genommen werden.



Mit der konsequenten Umsetzung der strategischen Neuausrichtung zu einer dividendenorientierten YieldCo befindet sich clearvise weiterhin auf Kurs. Im Mittelpunkt steht ein strikter Kostenfokus bei maximaler operativer Effizienz. Hierzu hat clearvise zur Optimierung der Kosten mit Wirkung ab 01.01.2026 wesentliche Geschäftsaktivitäten sowie Mitarbeitende an die Tion Renewables GmbH übertragen. Die Ramp-up-Phase unter dem Outsourcing-Vertrag verläuft planmäßig, die Projekte entwickeln sich stabil und tragen dazu bei, die Grundlage für verlässliche Erträge und nachhaltige Ausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre weiter zu stärken.

Über clearvise



Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

