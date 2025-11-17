EQS-News: Coreo gibt Konzernhalbjahreszahlen (IFRS) bekannt

EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Coreo gibt Konzernhalbjahreszahlen (IFRS) bekannt



17.11.2025 / 13:47 CET/CEST

Frankfurt am Main, 17. November 2025 - Die Coreo (ISIN: DE000A40KYB8) hat im ersten Halbjahr 2025 ein positives EBIT erwirtschaftet. Das EBIT in Höhe von TEUR 65 ging um TEUR 68 zurück nach TEUR 138 in der Vorjahresperiode.

Die Mieteinnahmen beliefen sich aufgrund des Verkaufes des Immobilie in Bruchsal auf TEUR 2.548, nach TEUR 3.006 zum Stichtag 30.06.2024.



Das Bewertungsergebnis blieb ergebnisneutral, nach TEUR 200 im Vorjahr. Eine generelle unterja¨hrige Neubewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilienbesta¨nde wurde wie in den Vorjahren aus Kostengründen nicht vorgenommen.



Die Materialaufwendungen verringerten sich durch die gemeldeten Verkäufe leicht auf TEUR -1.288 (Vorjahr TEUR -1.639), wie auch der Personalaufwand, der sich planmäßig von TEUR -862 auf TEUR -814 verringerte.



Die Finanzaufwendungen liegt mit TEUR -1.756 leicht unter dem ersten Halbjahr 2024 (TEUR -1.839).

Das Periodenergebnis verbesserte sich insgesamt deutlich gegenüber der Vorjahresperiode von TEUR -2.120 auf -1.569. Wesentlicher Treiber war die Veräußerung der Immobilie in Bruchsal.



Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung.



Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0

