31.10.2025 14:14:43

EQS-News: Coreo AG informiert über Verzögerung bei der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts

EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Immobilien
Coreo AG informiert über Verzögerung bei der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts

31.10.2025 / 14:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 31.10.2025 – Die Coreo AG teilt mit, dass sich die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2025 verzögert. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 31.10.2025 vorgesehen.
 
Grund für die Verzögerung ist die verspätete Datenzulieferung des Verkäufers im Rahmen der Erstkonsolidierung der im ersten Halbjahr übergegangenen Beteiligung. Die hierfür erforderlichen Informationen sind für die ordnungsgemäße Erstellung und Prüfung des Halbjahresabschlusses unerlässlich.
 
Das Unternehmen rechnet mit der Fertigstellung und Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts bis Mitte November. Die Coreo AG bedauert die Verzögerung und bittet Investoren, Aktionäre und Geschäftspartner um Verständnis.
 
Der Vorstand weist darauf hin, dass die Verzögerung ausschließlich technische und prozessuale Gründe hat und keine Auswirkungen auf die operative Geschäftstätigkeit oder die wirtschaftliche Lage des Unternehmens bestehen.

Kontakt:
Coreo AG
Investor Relations
Bleichstraße 64
D-60313 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 (0) 69-21 93 96-0

31.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Coreo AG
Bleichstraße 64
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2193 96-0
Fax: +49 69 2193 96-150
E-Mail: ir@coreo.de
Internet: www.coreo.de
ISIN: DE000A40KYB8
WKN: A40KYB
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2222050

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2222050  31.10.2025 CET/CEST

