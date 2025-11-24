EQS-News: CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 und informiert über die Geschäftsentwicklung

Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 und informiert über die Geschäftsentwicklung



CureVac veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 und informiert über die Geschäftsentwicklung Bundeskartellamt hat die am 12. Juni 2025 bekannt gegebene geplante Transaktion zwischen BioNTech und CureVac genehmigt; ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum erwarteten Abschluss der Transaktion im Laufe dieses Jahres Beginn der Angebotsfrist für das öffentliche Umtauschangebot von BioNTech für alle ausstehenden Aktien der CureVac N.V. am 21. Oktober 2025; diese läuft am 3. Dezember 2025 aus Rechtsstreit mit Pfizer/BioNTech in Deutschland im Zusammenhang mit mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen bis zum Abschluss des öffentlichen Umtauschangebots von BioNTech ausgesetzt Zulassung der klinischen Studie (CTA) durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) für CVHNLC (nicht-kleinzelligen Plattenepithelkarzinomen der Lunge (sqNSCLC)) CVGBM (Glioblastom) Phase-1-Teil B-Studie weiterhin planmäßig Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von €416,1 Millionen zum 30. September 2025; erwartete Cash-Runway bis ins Jahr 2028 Erhalt des abschließenden Prüfungsberichts zum Vorabkaufvertrag mit der Europäischen Kommission für CureVacs COVID-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation TÜBINGEN, Germany / BOSTON, USA – 24. November 2025 – CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC), ein globales Biotech -Unternehmen, das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2025 bekannt und informierte über seine Geschäftsentwicklung. „In diesem Quartal haben wir weitere Fortschritte bei der Umsetzung der geplanten Transaktion mit BioNTech gemacht. Damit sind wir unserer gemeinsamen Vision, zwei mRNA-Pioniere mit sich ergänzenden Kompetenzen und Technologien zusammenzuführen, nähergekommen“, sagte Dr. Alexander Zehnder, Chief Executive Officer von CureVac. „Gemeinsam wollen wir die Entwicklung innovativer und transformativer mRNA-basierter Therapien für Patientinnen und Patienten beschleunigen.“

Ausgewählte Geschäftsentwicklungen Endgültige Kaufvereinbarung mit BioNTech Das Bundeskartellamt hat die geplante Transaktion zwischen BioNTech und CureVac, die am 12. Juni 2025 bekannt gegeben wurde, genehmigt. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum erwarteten Abschluss der Transaktion im Laufe dieses Jahres.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Umtauschangebot von BioNTech für alle ausstehenden Aktien der CureVac N.V. hat am 21. Oktober 2025 begonnen. Die Angebotsfrist läuft am 3. Dezember 2025 aus.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat CureVac eine außerordentliche Hauptversammlung (EGM) einberufen, die am 25. November 2025 stattfinden wird. Schutz des geistigen Eigentums Der Rechtsstreit mit Pfizer/BioNTech in Deutschland im Zusammenhang mit mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen wurde bis zum erwarteten Abschluss des öffentlichen Umtauschangebots von BioNTech im Laufe des Jahres 2025 ausgesetzt.

2025 Onkologie Wachstumstreiber Die Daten aus Teil B der Phase-1-Studie für CVGBM (Glioblastom) liegen planmäßig vor. Erhalt der CTA-Freigabe durch die EMA für CVHNLC (sqNSCLC), einen proprietären, sofort einsetzbaren Krebsimmuntherapie-Kandidaten zur Behandlung von nicht-kleinzelligen Plattenepithelkarzinomen der Lunge (sqNSCLC). Das individuelle Präzisions-Krebsimmuntherapieprogramm macht weiter Fortschritte. Unter Verwendung von CureVac‘s Antigen-Identifizierungsalgorithmus (FRAMEpro), der automatisierten Herstellung mit dem RNA Printer® und einem cloudbasierten Datenverarbeitungssystem werden individualisierte Schritte in einen optimierten End-to-End-Workflow integriert. Finanzbericht für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2025 Cash-Position Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich Ende September 2025 auf insgesamt €416,1 Millionen, und verringerten sich damit im Vergleich zu €481,7 Millionen zu Ende 2024. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 wurden die liquiden Mittel in erster Linie für operative Aktivitäten verwendet. Sie wurden hauptsächlich für laufende Forschung und Entwicklungsaktivitäten eingesetzt, um die Kandidaten in den Bereichen onkologische Präzisions-Immuntherapien und prophylaktische Impfstoffe voranzutreiben und um CureVacs mRNA-Technologie weiterzuentwickeln. Der Mittelabfluss für die ersten neun Monate des Jahres 2025 ging im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 deutlich zurück, was auf folgende Faktoren zurückzuführen ist: Außerordentliche Zahlungen im Vorjahreszeitraum im Zusammenhang mit der Beendigung von Rohstoffverpflichtungen und Zahlungen von Schiedssprüchen im Zusammenhang mit Contract Manufacturing Organizations (CMO) für den COVID-19-Impfstoff der ersten Generation, CVnCoV, und die im Juli 2024 eingeleitete strategische Restrukturierung führte zu einer Senkung der Personalkosten und zur Einführung umfassender Kosteneinsparungsmaßnahmen im gesamten Unternehmen. Das Unternehmen bestätigt seine erwartete Cash-Runway bis ins Jahr 2028. Weitere Bilanzentwicklungen Auf der Aktivseite bezogen sich die Veränderungen gegenüber dem 31. Dezember 2024 auf einen Rückgang der langfristigen Vermögenswerte, der hauptsächlich auf Abschreibungen auf bestehende Sachanlagen und Nutzungsrechte zurückzuführen ist. Der Anstieg der kurzfristigen Vermögenswerte ist auf Forderungen gegenüber BioNTech zurückzuführen, die im Zusammenhang mit der US-Vergleichsvereinbarung (US-Vergleichsvereinbarung) und der US-Lizenzvereinbarung (US-Lizenzvereinbarung), die zwischen CureVac SE und CureVac Manufacturing GmbH einerseits und BioNTech SE, BioNTech Manufacturing GmbH und Pfizer, Inc. andererseits am 7. August 2025 geschlossen wurden. Auf der Passivseite war die wichtigste Veränderung im Vergleich zum 31. Dezember 2024 ein Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten, der €120,9 Millionen im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer auf die im August 2025 verbuchte US-Vergleichsvereinbarung umfasste. Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse beliefen sich in den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2025 auf €54,1 Millionen bzw. €56,3 Millionen, gegenüber €493,9 Millionen bzw. €520,7 Millionen für die gleichen Zeiträume des Jahres 2024. Das entspricht einem Rückgang von €439,8 Millionen bzw. €464,4 Millionen oder 89 % (für beide Zeiträume). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist in erster Linie auf den wegfallenden einmaligen Umsatz in Höhe von €480,4 Millionen zurückzuführen, der im dritten Quartal 2024 im Zusammenhang mit der im Juli 2024 abgeschlossenen neuen Lizenzvereinbarung mit GlaxoSmithKline Biologicals SA (GSK) erzielt wurde. Im Rahmen der neuen Lizenzvereinbarung erhielt CureVac eine nicht rückzahlungspflichtige Vorauszahlung in Höhe von €400,0 Millionen ohne Verpflichtung zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit den neu gewährten Lizenzen. CureVac und GSK vereinbarten, dass alle noch offenen Leistungsverpflichtungen aus früheren Kooperationen im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen erloschen sind. Folglich wurden die verbleibenden Vertragsverbindlichkeiten in Höhe von €80,4 Millionen aus früheren Kooperationen ebenfalls im dritten Quartal 2024 als Umsatz erfasst. Im dritten Quartal 2025 wurden 50,0 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der ersten Zusatzvereinbarung zur GSK-Lizenzvereinbarung, welche im August 2025 abgeschlossen wurde, erfasst. Darüber hinaus erzielte CureVac im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von €11,1 Millionen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren aus der im August 2025 abgeschlossenen US-Lizenzvereinbarung mit BioNTech und Pfizer. In den neun Monaten bis zum 30. September 2025 wurden Gesamterlöse in Höhe von €43,3 Millionen mit GSK, €11,1 Millionen mit BioNTech und €1,8 Millionen CRISPR Therapeutics erzielt, verglichen mit €508,3 Millionen, €0 Millionen und €12,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Operativer Gewinn Der operative Gewinn belief sich für die drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2025 auf €310,2 Millionen bzw. €193,7 Millionen, gegenüber €368,4 Millionen bzw. €221,4 Millionen in den gleichen Zeiträumen in 2024. Der operative Gewinn wurde durch einen positiven Einmaleffekt in Höhe von 420,0 Millionen US-Dollar für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 beeinflusst. Dieser ergab sich aus dem Nettoeffekt der US-Vergleichsvereinbarung in Höhe von 370,0 Millionen US-Dollar sowie 50,0 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der ersten Zusatzvereinbarung zur GSK-Lizenzvereinbarung, die im August 2025 abgeschlossen wurde, verglichen mit einem positiven Einmaleffekt in Höhe von €480,4 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum im Zusammenhang mit der im Juli 2024 abgeschlossenen neuen Lizenzvereinbarung mit GSK. Der operative Gewinn für das Jahr 2025 wurde durch Faktoren beeinflusst, die teilweise mit den im Rahmen der strategischen Umstrukturierung im Juli 2024 eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen, der geplanten Transaktion mit BioNTech sowie der im August 2025 abgeschlossenen US-Vergleichsvereinbarung zusammenhängen: Die Umsatzkosten sind aufgrund der Strategieänderung im Zusammenhang mit der neuen Lizenzvereinbarung mit GSK, die zu einer Anpassung der Aktivitäten der Organisation auf Forschung und Entwicklung geführt hat, deutlich zurückgegangen. Da die Fertigungsorganisation von CureVac nun ausschließlich der Forschungs- und Entwicklungspipeline dient, werden diese Kosten nach der Änderung nicht mehr als Umsatzkosten ausgewiesen. Darüber hinaus wurde das Vorjahresergebnis durch außerordentliche Aufwendungen im Rahmen eines Schiedsspruchs für Auftragsfertigungsaktivitäten (CMO) im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff der ersten Generation sowie durch die Abwertung von Rohstoffbeständen, die unter der vorherigen GSK-Kooperationsvereinbarungen hätten realisiert werden können, beeinflusst. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen hauptsächlich dadurch, dass die Kosten der Fertigungsorganisation von CureVac nach der im Juli 2024 eingeleiteten strategischen Umstrukturierung nun als Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und nicht als Umsatzkosten ausgewiesen werden. Der Anstieg wurde teilweise durch Kostensenkungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Restrukturierung im Vorjahr ausgeglichen. Zusätzlich war das Vorjahr durch erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums beeinflusst. Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor allem aufgrund höherer Aufwendungen für Rechtsberatung und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion mit BioNTech. Der Anstieg wurde teilweise durch geringere Personalaufwendungen infolge des im Rahmen der strategischen Restrukturierung durchgeführten Personalabbaus ausgeglichen. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen erheblich im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund der Erfassung von 370,0 Millionen US-Dollar, die im Zusammenhang mit der im August 2025 geschlossenen US-Vergleichsvereinbarung zwischen BioNTech, Pfizer, GSK und CureVac stehen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2024 zurück, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass das Vorjahr durch eine teilweise Wertminderung der Produktionsstätte von CureVac in Höhe von €36,6 Millionen belastet war. Finanzergebnis (Finanzielle Erträge und Aufwendungen) Das Nettofinanzergebnis für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 belief sich auf einen Verlust von €2,6 Millionen bzw. einen Gewinn von €2,2 Millionen, gegenüber einem Gewinn von €2,2 Millionen bzw. €8,0 Millionen in den gleichen Zeiträumen des Jahres 2024. Die Veränderung ist hauptsächlich auf nicht realisierte Wechselkursverluste zurückzuführen. Nettogewinn Der Nettogewinn betrug für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2025 €273,2 Millionen bzw. €161,6 Millionen, verglichen mit €338,0 Millionen bzw. €194,9 Millionen in den gleichen Zeiträumen des Jahres 2024. Gewinn je Aktie Der unverwässerte und verwässerte Gewinn je Aktie belief sich für das am 30. September 2025 endende Quartal auf €1,21, verglichen mit einem unverwässerten Gewinn pro Aktie von €1,51 und einem verwässerten Gewinn pro Aktie von €1,50 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 belief sich der unverwässerte Gewinn je Aktie auf €0,72 und der verwässerte Gewinn je Aktie auf €0,71, verglichen mit einem unverwässerten Gewinn je Aktie von €0,87 und einem verwässerten Gewinn je Aktie von €0,86 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. EU Vorabkaufvertrag Update Abschließender Prüfungsbericht zum Vorabkaufvertrag mit der Europäischen Kommission für CureVacs COVID-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation Am 30. November 2020 schloss CureVac mit der Europäischen Kommission (EU-Kommission) einen Vorabkaufvertrag (Advance Purchase Agreement, APA) über die Lieferung seines COVID-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation (CVnCoV) ab. Entsprechend dem APA erhielt CureVac eine Vorauszahlung in Höhe von €450 Millionen für die Entwicklung und kommerzielle Lieferung von CVnCoV. Am 24. Juli 2024 teilte die EU-Kommission CureVac mit, dass sie Deloitte, S.L. (Deloitte) mit der Prüfung der Einhaltung des APAs durch CureVac beauftragt habe. Am 17. September 2025 übermittelte die EU-Kommission CureVac den Entwurf des Prüfungsberichts von Deloitte, der vorläufige Feststellungen zu fehlenden Unterlagen, fehlender Projektzuordnung, fehlende Nachverfolgbarkeit und fehlenden Abstimmungen sowie Unstimmigkeiten zwischen den während der Prüfung vorgelegten und den zuvor der EU-Kommission übermittelten Finanzinformationen enthielt. CureVac reichte am 17. Oktober 2025 Einwände gegen die Ergebnisse des Entwurfs des Prüfungsberichts von Deloitte ein. Am 18. November 2025 übermittelte die EU-Kommission CureVac den endgültigen Prüfungsbericht von Deloitte, der dem Entwurf des Prüfungsberichts entsprach. CureVac hat die Ergebnisse der Prüfungsberichte von Deloitte angefochten und wird dies auch weiterhin tun. Sollte die Europäische Kommission die Rückzahlung eines Teils oder der gesamten Vorauszahlung in Höhe von €450 Millionen oder damit verbundene Strafzahlungen verlangen, wird CureVac sich mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen. Über CureVac CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein wegweisendes multinationales Biotech-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, um die Technologie der Boten-RNA (mRNA) für die Anwendung in der Humanmedizin voranzutreiben. In mehr als zwei Jahrzehnten der Entwicklung, Optimierung und Herstellung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke hat CureVac grundlegende Schlüsseltechnologien eingeführt und verfeinert, die für die Produktion von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 unerlässlich waren, und legt derzeit den Grundstein für die Anwendung von mRNA in neuen therapeutischen Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf. CureVac nutzt die mRNA-Technologie in Kombination mit fortschrittlichen Omics- und computergestützten Werkzeugen, um standardisierte und personalisierte Präzisions-Immuntherapie-Kandidaten zur Behandlung von Krebs zu entwerfen und zu entwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programme für prophylaktische Impfstoffe und Behandlungen, die den menschlichen Körper in die Lage versetzen, seine eigenen therapeutischen Proteine zu produzieren. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und unterhält außerdem Standorte in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com. CureVac Medien- und Investor Relations-Kontakt CureVac, Tübingen, Germany Corporate Communications communications@curevac.com Zukunftsgerichtete Aussagen von CureVac Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V. und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate Services GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac Netherlands B.V. (nachfolgend „das Unternehmen“) hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Ergebnisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Beilegung aller anhängigen Patentstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten zwischen dem Unternehmen, Pfizer und BioNTech im Zusammenhang mit mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen, die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs anhängiger Rechtsstreitigkeiten in anderen globalen Rechtsordnungen, der erwartete Abschluss des öffentlichen Umtauschangebots zwischen BioNTech und dem Unternehmen, die Erörterung der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungskandidaten des Unternehmens sowie der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne, der Cash Runway-Erwartungen, der Zeitpunkt und die Auswirkungen von Umstrukturierungen, Wachstumsmöglichkeiten und Marktwachstum. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „anstreben“, „projizieren“, „erwarten“, „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „potentiell“, „beabsichtigen“ oder „sollten“, dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und anderen variablen Umständen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der angekündigten Transaktion zwischen BioNTech und dem Unternehmen, negativer weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und Kooperationspartnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit, Produkte herzustellen, der Fähigkeit, unsere Pipeline-Strategie umzusetzen, möglicher Änderungen der aktuellen und geplanten Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens, der Fähigkeit, das Wachstum zu bewältigen, der Fähigkeit effektive interne Kontrollen zu implementieren, zu erhalten und zu verbessern, der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, der Abhängigkeit vom Schutz des geistigen Eigentums, der Fähigkeit, für die Sicherheit der Patienten zu sorgen, Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der Auswirkungen von Wechselkursen, der Verzögerungen bei Gerichtsverfahren, der Auswirkung nachteiliger Vergleiche oder anderer gerichtlicher Ergebnisse und anderen wichtigen Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens auf dem 20-F-Formular, eingereicht bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) am 11. April 2025, erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden können. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des Unternehmens, die bei der SEC eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen. Unaudited Interim Condensed Consolidated Statements of Operations and Other Comprehensive Income Three months ended September 30, Nine months ended September 30, (in thousands €, except per share data) 2024 2025 2024 2025 Revenue 493,902 54,134 520,711 56,272 Cost of sales (21,931) (375) (104,344) (3,462) Selling and distribution expenses (1,564) (881) (3,521) (3,088) Research and development expenses (49,979) (38,254) (108,896) (110,727) General and administrative expenses (16,672) (24,548) (51,723) (66,351) Other operating income 1,637 320,434 6,792 321,982 Other operating expenses (37,014) (302) (37,577) (890) Operating profit 368,379 310,209 221,441 193,735 Finance income 2,334 3,291 8,637 9,040 Finance expenses (141) (5,919) (636) (6,816) Profit before income tax 370,572 307,580 229,442 195,959 Income tax (expense) (32,529) (34,351) (34,496) (34,374) Net profit for the period 338,043 273,229 194,947 161,585 Other comprehensive income (loss): Items that may be subsequently reclassified to profit or loss Foreign currency adjustments 124 (4) 45 (347) Total comprehensive income for the period 338,167 273,226 194,992 161,238 Earnings per share Basic earnings per share 1.51 1.21 0.87 0.72 Diluted earnings per share 1.50 1.21 0.86 0.71 Interim Condensed Consolidated Statements of Financial Position December 31, September 30, (in thousands €) 2024 2025 (unaudited) Assets Non-current assets Intangible assets and goodwill 25,155 24,680 Property, plant and equipment 204,946 199,880 Right-of-use assets 39,706 35,723 Other assets 1,514 1,437 Deferred tax assets 5,092 3,788 Total non-current assets 276,412 265,508 Current assets Assets held for sale 1,597 1,481 Inventories 541 541 Trade receivables 14,077 19,599 Contract assets 2,764 — Other financial assets 3,622 3,123 Prepaid expenses and other assets 16,271 424,518 Current tax assets 5,794 7,760 Cash and cash equivalents 481,748 416,090 Total current assets 526,414 873,111 Total assets 802,827 1,138,619 Equity and liabilities Equity Issued capital 26,921 27,022 Capital reserve 2,073,444 2,086,728 Accumulated deficit (1,403,796) (1,242,211) Other comprehensive income / (loss) 39 (309) Total equity 696,608 871,230 Non-current liabilities Lease liabilities 33,644 30,302 Contract liabilities — 593 Deferred tax liabilities 227 227 Other liabilities — 99 Total non-current liabilities 33,871 31,221 Current liabilities Lease liabilities 5,321 4,765 Trade and other payables 17,272 8,715 Provisions 1,956 1,000 Other liabilities 29,545 179,239 Income taxes payable 18,254 42,086 Contract liabilities — 362 Total current liabilities 72,348 236,167 Total liabilities 106,219 267,388 Total equity and liabilities 802,827 1,138,619 Unaudited Interim Condensed Consolidated Statements of Cash Flows For the nine months ended September 30, (in thousands €) 2024 2025 Operating activities Profit before income tax 229,442 195,959 Adjustments to reconcile loss before tax to net cash flows Finance income (8,637) (9,040) Finance expense 636 6,816 Depreciation and amortization 14,505 13,345 Impairment / (reversal of impairment) of intangible assets, property, plant and equipment and right-of-use assets 39,889 (100) Loss on disposal of fixed assets 628 272 Impairment of inventory 23,670 — Share-based payment expense 2,807 4,148 Other operating income — (227) Working capital changes Decrease / (increase) in trade receivables, contract assets, assets held for sale and other assets 20,856 (410,597) Decrease / (increase) in inventory 661 — (Decrease) / increase in trade and other payables, other liabilities and contract liabilities (135,387) 142,426 Decrease in provisions (24,146) (956) Income taxes paid (2,116) (2,142) Interest received 7,361 8,209 Interest paid (1,757) (1,689) Net cash flow provided by / (used in) operating activities 168,413 (53,575) Investing activities Purchase of property, plant and equipment (11,780) (1,455) Purchase of intangible assets (4,094) (933) Net cash flow used in investing activities (15,874) (2,388) Financing activities Payments on lease obligations (3,775) (3,910) Payment on / proceeds from treasury shares/exercise of options (60) — Net cash flow used in financing activities (3,835) (3,910) Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents 148,704 (59,873) Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents (293) (5,786) Cash and cash equivalents, beginning of period 402,452 481,748 Cash and cash equivalents, end of period 550,862 416,090 Basis of presentation The Unaudited Interim Condensed Consolidated Statements of Operations and Other Comprehensive Income, Financial Position, and Cash Flows have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, as adopted by the European Union and in accordance with IAS 34 “Interim Financial Reporting”. The selected explanatory notes and the statement of changes in equity required by IAS 34 are not provided. The same accounting policies were applied as used for the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024.

