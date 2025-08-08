CureVac Aktie
WKN DE: A2P71U / ISIN: NL0015436031
|Millionenzahlung beinhaltet
|
08.08.2025 15:38:02
Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten: Einigung zwischen den Impfstoff-Entwicklern BioNTech, Pfizer und CureVac
• Vergleich beinhaltet eine Zahlung von insgesamt 740 Millionen US-Dollar an CureVac und GSK
• Einigung schafft einen Rahmen zur Beilegung globaler Streitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech
Die Einigung im Detail
Laut einer Pressemitteilung von CureVac und der britischen GSK haben die Unternehmen mit BioNTech und Pfizer eine Einigung erzielt. Diese Vereinbarungen legen alle laufenden Patentstreitigkeiten in den USA beiseite. Zusätzlich soll ein Rahmen geschaffen werden, um auch die bestehenden Patentstreitigkeiten außerhalb der USA nach der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech zu beenden.
Finanzielle und lizenzrechtliche Bedingungen
Im Rahmen der Vereinbarung erhalten CureVac und GSK eine Zahlung in Höhe von insgesamt 740 Millionen US-Dollar. Des Weiteren ist eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf zukünftige Umsätze mit COVID-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten vorgesehen. CureVac erhält zudem von GSK eine zusätzliche Zahlung von 50 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug gewährt CureVac BioNTech und Pfizer eine nicht-exklusive Lizenz zur Herstellung, Nutzung und zum Vertrieb von mRNA-basierten COVID-19- und/oder Influenza-Produkten in den USA.
Diese Lizenz wird nach dem Abschluss der Übernahme von CureVac durch BioNTech weltweit ausgeweitet. Wie in der Mitteilung bestätigt, bleibt die angekündigte Übernahme von CureVac durch BioNTech vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen unverändert und soll wie geplant umgesetzt werden.
Überblick zu den Aktienkursen
Die Aktie von CureVac notiert via XETRA zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 4,65 Euro. Für BioNTech geht es an der NASDAQ stellenweise 0,94 Prozent auf 112,40 US-Dollar nach oben, während die Papiere von Pfizer an der NYSE 0,43 Prozent auf 24,34 US-Dollar zulegen.
BioNTech und CureVac hatten sich mit Mitbewerbern in der Pandemie ein Rennen um die Zulassung eines Corona-Impfstoffes geliefert. Während BioNTech sein Vakzin auf den Markt brachte und Milliardenumsätze machte, scheiterte CureVac mit dem Vorhaben, rechtzeitig einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. CureVac hatte später eine Beteiligung an den Einnahmen gefordert und sah eine Verletzung einer Reihe seiner geistigen Eigentumsrechte. BioNTech betonte nun, die Vergleichsvereinbarung sei kein Schuldeingeständnis.
Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
