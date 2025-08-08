CureVac Aktie

CureVac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P71U / ISIN: NL0015436031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Millionenzahlung beinhaltet 08.08.2025 15:38:02

Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten: Einigung zwischen den Impfstoff-Entwicklern BioNTech, Pfizer und CureVac

Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten: Einigung zwischen den Impfstoff-Entwicklern BioNTech, Pfizer und CureVac

In einer Pressemitteilung hat CureVac die Einigung im Patentstreit mit BioNTech und Pfizer bekannt gegeben.

• CureVac, BioNTech und Pfizer haben sich auf die Beilegung ihrer Patentstreitigkeiten in den USA geeinigt
• Vergleich beinhaltet eine Zahlung von insgesamt 740 Millionen US-Dollar an CureVac und GSK
• Einigung schafft einen Rahmen zur Beilegung globaler Streitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech

Die Einigung im Detail

Laut einer Pressemitteilung von CureVac und der britischen GSK haben die Unternehmen mit BioNTech und Pfizer eine Einigung erzielt. Diese Vereinbarungen legen alle laufenden Patentstreitigkeiten in den USA beiseite. Zusätzlich soll ein Rahmen geschaffen werden, um auch die bestehenden Patentstreitigkeiten außerhalb der USA nach der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech zu beenden.

Finanzielle und lizenzrechtliche Bedingungen

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten CureVac und GSK eine Zahlung in Höhe von insgesamt 740 Millionen US-Dollar. Des Weiteren ist eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf zukünftige Umsätze mit COVID-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten vorgesehen. CureVac erhält zudem von GSK eine zusätzliche Zahlung von 50 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug gewährt CureVac BioNTech und Pfizer eine nicht-exklusive Lizenz zur Herstellung, Nutzung und zum Vertrieb von mRNA-basierten COVID-19- und/oder Influenza-Produkten in den USA.

Diese Lizenz wird nach dem Abschluss der Übernahme von CureVac durch BioNTech weltweit ausgeweitet. Wie in der Mitteilung bestätigt, bleibt die angekündigte Übernahme von CureVac durch BioNTech vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen unverändert und soll wie geplant umgesetzt werden.

Überblick zu den Aktienkursen

Die Aktie von CureVac notiert via XETRA zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 4,65 Euro. Für BioNTech geht es an der NASDAQ stellenweise 0,94 Prozent auf 112,40 US-Dollar nach oben, während die Papiere von Pfizer an der NYSE 0,43 Prozent auf 24,34 US-Dollar zulegen.

BioNTech und CureVac hatten sich mit Mitbewerbern in der Pandemie ein Rennen um die Zulassung eines Corona-Impfstoffes geliefert. Während BioNTech sein Vakzin auf den Markt brachte und Milliardenumsätze machte, scheiterte CureVac mit dem Vorhaben, rechtzeitig einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. CureVac hatte später eine Beteiligung an den Einnahmen gefordert und sah eine Verletzung einer Reihe seiner geistigen Eigentumsrechte. BioNTech betonte nun, die Vergleichsvereinbarung sei kein Schuldeingeständnis.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

US-Entscheidung belastet Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna, aber nicht die Krebsforschung
BioNTech-Aktie legt zu: BioNTech meldet Umsatzsprung - Verluste bleiben
BioNTech-Aktie im Plus: Quartalszahlen stoßen bei Analysten auf positive Resonanz

Bildquelle: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images,Matthias Hangst/Getty Images

Nachrichten zu CureVacmehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.mehr Analysen

06.08.25 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.25 Pfizer Neutral UBS AG
05.08.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.25 Pfizer Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 96,15 -1,64% BioNTech (ADRs)
CureVac 4,67 -0,21% CureVac
GSK PLC Registered Shs 15,89 0,19% GSK PLC Registered Shs
Pfizer Inc. 20,86 0,07% Pfizer Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow fester -- ATX deutlich höher -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen nahe der Nulllinie. Der Dow zieht zum Wochenausklang an. An den Börsen in Asien waren am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen