FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Curevac nach Zahlen von 5,00 auf 3,90 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis gab in einer am Montag vorliegenden Studie eine "kurze, verspätete Einschätzung" zu dem Quartalsbericht des Impfstoffherstellers vom 15. August. Er sieht die Aktienstory nun als eine langfristige Sache an. Der britische Pharmakonzern GSK sei zu einem engagierten Besitzer von Curevac-Patentrechten zu Wirkstoffen gegen Grippe und Covid geworden und weniger ein möglicher Käufer. Curevac unterdessen werde sich auf die sehr frühe Onkologie-Pipeline konzentrieren./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 08:15 / CET



