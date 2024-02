EQS-News: DATAGROUP setzt auf nachhaltigen Umgang mit gebrauchter Firmen-IT

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Kooperation

DATAGROUP setzt auf nachhaltigen Umgang mit gebrauchter Firmen-IT



14.02.2024 / 07:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pliezhausen, 14. Februar 2024. DATAGROUP schenkt in Kooperation mit dem gemeinnützigen IT-Refurbisher AfB social & green IT ggmbH gebrauchter Firmen-IT, wie Laptops, PCs und Smartphones, ein zweites Leben. Im vergangenen Jahr wurden fast 8.500 Geräte von DATAGROUP aufbereitet und damit deren Nutzungsdauer verlängert. Die Kooperation soll in den folgenden Jahren weiter ausgebaut werden. Die ausgemusterte Hardware, die noch voll funktionsfähig ist, wird bei AfB von alten Daten bereinigt, aufbereitet und wiederverkauft. Dadurch werden die Nutzungsdauer der Geräte verlängert, Ressourcen geschont sowie Energie, CO 2 und Wasser eingespart. Dank einer Ökobilanzierungsstudie der Klimaschutzorganisation myclimate (2021) kann AfB die konkret eingesparten Werte bemessen: Von den 8.451 IT-Geräten, die im vergangenen Jahr an AfB übergeben wurden, konnten mehr als 76 % wiedervermarktet werden. Bei den PCs entsprach die Wiederverwendungsrate sogar 100 %. So wurden konkret 4.147.229 kWh Energie, 7.665.035 l Wasser und 1.056.869 kg CO 2 -Äquivalente eingespart. Letzteres entspricht etwa 503 Flugreisen von New York nach Berlin und zurück. Hardware, die defekt ist, wird repariert oder zerlegt, wodurch Ersatzteile generiert werden oder durch Recycling Rohstoffrückgewinnung ermöglicht wird. Zudem wurden Arbeitsplätze von fünf Menschen mit Behinderung gesichert. Denn durchgeführt wird das IT-Refurbishing von rund 650 AfB-Mitarbeitenden, von denen knapp die Hälfte eine Schwerbehinderung haben. "Unsere partnerschaftliche und verlässliche Kooperation mit DATAGROUP verdeutlicht, wie erfolgreich Kreislaufwirtschaft in der IT-Branche umgesetzt und obendrein ein Beitrag zu Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt geleistet werden kann. Seit 2020 holen wir an den Standorten von DATAGROUP nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte ab, löschen sämtliche Daten mit zertifizierter Software, führen Geräteprüfungen durch und installieren das aktuelle Betriebssystem. Die wiederaufbereitete Hardware findet ihren Weg zu Privatpersonen, Vereinen, kleinen und mittelständischen Unternehmen und Händlern oder wird gezielt an Schulen gespendet", erklärt Daniel Büchle, Geschäftsführer von AfB. „Bei DATAGROUP betrachten wir Nachhaltigkeit nicht nur als Verpflichtung, sondern als integralen Bestandteil unserer Unternehmenswerte. Die Partnerschaft mit AfB social & green IT ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu einer umweltbewussten und sozial verantwortlichen IT-Branche", fügt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP hinzu. „Wir planen, die Kooperation mit AfB in Zukunft weiter auszubauen.“

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Kontakt Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

14.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com