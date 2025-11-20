EQS-News: DEFAMA nach neun Monaten 2025 weiter auf Wachstumskurs

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DEFAMA nach neun Monaten 2025 weiter auf Wachstumskurs



20.11.2025 / 07:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEFAMA nach neun Monaten 2025 weiter auf Wachstumskurs



Umsatz: 23,0 Mio. €; Ergebnis: 4,0 Mio. €; FFO: 8,2 Mio. €

Bereits jetzt 16 Objekte zugekauft – ein neuer Jahresrekord

Ziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigt



In den ersten neun Monaten 2025 erzielte die DEFAMA bei einem Umsatz von 23,0 (Vj. 19,9) Mio. € ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 15,2 (13,6) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 5,1 (5,1) Mio. € erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 4,0 (3,9) Mio. €. Enthalten war im Vorjahr ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung des Objekts Büdelsdorf, im Berichtszeitraum aus dem Verkauf von Templin. Die Funds From Operations (FFO), bei denen diese herausgerechnet sind, erhöhten sich auf 8,2 (7,6) Mio. €, entsprechend 1,71 (1,59) € je Aktie.



In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2025 die Erträge von 77 Bestandsobjekten. Im zweiten Quartal kam mit Abtsgmünd ein weiteres Objekt hinzu, zum dritten Quartal folgten Havelberg und Wienhausen, wobei Templin durch den Verkauf wegfiel. Der am 17. Juni gemeldete Portfolio-Kauf wird ebenso wie Löbau erst im vierten Quartal zum Ergebnis beitragen, Brand-Erbisdorf fällt im Oktober durch den erfolgten Verkauf weg. Die ab Oktober erworbenen Objekte steuern erst 2026 erste Erträge bei.



In den ersten neun Monaten 2025 konnte DEFAMA insgesamt 14 Objektkäufe durchführen; mit zwei weiteren, im Oktober beurkundeten Ankäufen wurde bereits ein neuer Jahresrekord erreicht. Der Vorstand geht davon aus, bis Jahresende noch weitere Akquisitionen melden zu können. Zudem befinden sich verschiedene Umbauprojekte in Umsetzung oder Planung, die künftig zu höheren Mieterträgen führen werden.



Daher bestätigt DEFAMA die für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Ziele eines Jahresüberschusses von mehr als 5 Mio. €, einer Steigerung der Funds From Operations (FFO) auf 11 Mio. € und einer weiteren Dividendenerhöhung. Durch die Zahlen und Erfolge der ersten neun Monate wurde hierfür schon eine gute Grundlage gelegt. Der Jahresüberschuss wird noch etwas höher ausfallen, da nach dem Quartalsstichtag die Veräußerung des Objekts Brand-Erbisdorf abgewickelt wurde und für Waltershausen voraussichtlich zum Jahresende erfolgt.



DEFAMA sieht sich dank der soliden Aufstellung weiterhin als Profiteur des für viele Marktteilnehmer herausfordernden Umfelds und ist dank durchschnittlich 7,5 Jahre Zinsbindung auch für etwaige neue Verwerfungen an der Zinsfront gut gerüstet. Insgesamt ist DEFAMA gut positioniert, sich im anhaltend unruhigen Marktumfeld ergebende Chancen zu nutzen. Darüber hinaus arbeitet DEFAMA daran, das durch die teils weit fortgeschrittenen Tilgungen vieler Bestandsobjekte entstandene Potenzial zu realisieren, sei es durch eine Refinanzierung mit erhöhter Beleihung oder Liquidität generierende Verkäufe.



Zugleich erhält DEFAMA sowohl von bestehenden Banken als auch beim Kontakt mit neuen potenziellen Finanzierungspartnern laufend attraktive Angebote für in Ankaufprüfung befindliche Objekte. Der Vorstand ist daher sehr zuversichtlich, das Wachstum der vergangenen Jahre sowohl durch weitere Zukäufe als auch wertsteigernde Investitionen in das Bestandsportfolio fortsetzen zu können.



Der komplette Neun-Monats-Bericht ist unter dem folgenden Link zu finden:



https://defama.de/investoren/finanzberichte/

Anlässlich der aktuellen Zahlen findet heute um 11.00 Uhr eine Telefonkonferenz statt.

Zur Teilnahme können sich Interessenten unter dem folgenden Link registrieren:



https://webcast.meetyoo.de/reg/cGqL0f7lwD5w

Nach der Registrierung erhält man eine Bestätigungs-Mail mit individuellen Einwahldaten und Termin. Beide Vorstände stehen zudem von Montag bis Mittwoch der kommenden Woche auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt für Gespräche zur Verfügung.

Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet:

Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail:



In den ersten neun Monaten 2025 erzielte die DEFAMA bei einem Umsatz von 23,0 (Vj. 19,9) Mio. € ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 15,2 (13,6) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 5,1 (5,1) Mio. € erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 4,0 (3,9) Mio. €. Enthalten war im Vorjahr ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung des Objekts Büdelsdorf, im Berichtszeitraum aus dem Verkauf von Templin. Die Funds From Operations (FFO), bei denen diese herausgerechnet sind, erhöhten sich auf 8,2 (7,6) Mio. €, entsprechend 1,71 (1,59) € je Aktie.In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2025 die Erträge von 77 Bestandsobjekten. Im zweiten Quartal kam mit Abtsgmünd ein weiteres Objekt hinzu, zum dritten Quartal folgten Havelberg und Wienhausen, wobei Templin durch den Verkauf wegfiel. Der am 17. Juni gemeldete Portfolio-Kauf wird ebenso wie Löbau erst im vierten Quartal zum Ergebnis beitragen, Brand-Erbisdorf fällt im Oktober durch den erfolgten Verkauf weg. Die ab Oktober erworbenen Objekte steuern erst 2026 erste Erträge bei.In den ersten neun Monaten 2025 konnte DEFAMA insgesamt 14 Objektkäufe durchführen; mit zwei weiteren, im Oktober beurkundeten Ankäufen wurde bereits ein neuer Jahresrekord erreicht. Der Vorstand geht davon aus, bis Jahresende noch weitere Akquisitionen melden zu können. Zudem befinden sich verschiedene Umbauprojekte in Umsetzung oder Planung, die künftig zu höheren Mieterträgen führen werden.Daher bestätigt DEFAMA die für das Geschäftsjahr 2025 gesetzten Ziele eines Jahresüberschusses von mehr als 5 Mio. €, einer Steigerung der Funds From Operations (FFO) auf 11 Mio. € und einer weiteren Dividendenerhöhung. Durch die Zahlen und Erfolge der ersten neun Monate wurde hierfür schon eine gute Grundlage gelegt. Der Jahresüberschuss wird noch etwas höher ausfallen, da nach dem Quartalsstichtag die Veräußerung des Objekts Brand-Erbisdorf abgewickelt wurde und für Waltershausen voraussichtlich zum Jahresende erfolgt.DEFAMA sieht sich dank der soliden Aufstellung weiterhin als Profiteur des für viele Marktteilnehmer herausfordernden Umfelds und ist dank durchschnittlich 7,5 Jahre Zinsbindung auch für etwaige neue Verwerfungen an der Zinsfront gut gerüstet. Insgesamt ist DEFAMA gut positioniert, sich im anhaltend unruhigen Marktumfeld ergebende Chancen zu nutzen. Darüber hinaus arbeitet DEFAMA daran, das durch die teils weit fortgeschrittenen Tilgungen vieler Bestandsobjekte entstandene Potenzial zu realisieren, sei es durch eine Refinanzierung mit erhöhter Beleihung oder Liquidität generierende Verkäufe.Zugleich erhält DEFAMA sowohl von bestehenden Banken als auch beim Kontakt mit neuen potenziellen Finanzierungspartnern laufend attraktive Angebote für in Ankaufprüfung befindliche Objekte. Der Vorstand ist daher sehr zuversichtlich, das Wachstum der vergangenen Jahre sowohl durch weitere Zukäufe als auch wertsteigernde Investitionen in das Bestandsportfolio fortsetzen zu können.Der komplette Neun-Monats-Bericht ist unter dem folgenden Link zu finden:Anlässlich der aktuellen Zahlen findet heute um 11.00 Uhr eine Telefonkonferenz statt.Zur Teilnahme können sich Interessenten unter dem folgenden Link registrieren:Nach der Registrierung erhält man eine Bestätigungs-Mail mit individuellen Einwahldaten und Termin. Beide Vorstände stehen zudem von Montag bis Mittwoch der kommenden Woche auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt für Gespräche zur Verfügung.Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.DEFAMA Deutsche Fachmarkt AGNimrodstr. 2313469 BerlinInternet: www.defama.de Matthias SchradeTel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0Mail: schrade@defama.de

20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News