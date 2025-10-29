EQS-News: DEFAMA kauft in Bayern und Sachsen

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

DEFAMA kauft in Bayern und Sachsen



29.10.2025 / 13:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEFAMA kauft in Bayern und Sachsen

• Immobilien in Bayreuth, Löbau und Riesa für 3,2 Mio. € erworben

• Annualisierte Nettokaltmieten von rund 330 T€

• Neuer Jahresrekord mit 16 Zukäufen bereits erreicht

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat drei Kaufverträge geschlossen. Es handelt sich um einen REWE -Markt in Bayreuth (Bayern), ein AWG Modecenter in Löbau und einen ACTION-Markt in Riesa (beide Sachsen). Die vermietbaren Flächen belaufen sich auf insgesamt 3.200 qm. Die annualisierten Nettokaltmieten liegen bei rund 330 T€. Die saldierten Kaufpreise betragen 3,2 Mio. €.



Damit hat DEFAMA mit 16 Zukäufen in 2025 schon jetzt einen neuen Jahresrekord erreicht. Das Portfolio umfasst nunmehr 92 Standorte mit 325.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI , EDEKA , Kaufland, LIDL , Netto, NORMA, Penny, REWE, Rossmann , Getränke Hoffmann, JYSK, AWG, Deichmann , KiK, Takko, TEDi und toom. Der Vorstand geht davon aus, im laufenden Jahr noch weitere Transaktionen melden zu können.

Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de

Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de



29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News