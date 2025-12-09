EQS-News: Diginex Limited gibt für das am 30. September 2025 endende Halbjahr ein robustes Umsatzwachstum von 293 % und eine verbesserte Bilanz bekannt

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Diginex Limited gibt für das am 30. September 2025 endende Halbjahr ein robustes Umsatzwachstum von 293 % und eine verbesserte Bilanz bekannt



09.12.2025 / 14:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Diginex Limited gibt für das am 30. September 2025 endende Halbjahr ein robustes Umsatzwachstum von 293 % und eine verbesserte Bilanz bekannt LONDON, 9. Dezember 2025 – Diginex Limited („Diginex” oder das „Unternehmen”) (NASDAQ: DGNX), ein anerkannter Anbieter von RegTech-Lösungen für Nachhaltigkeit , gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende Halbjahr bekannt. Sechs Monate zum 30. September 2025 – Wichtigste Highlights: Ausbau strategischer Beziehungen bei einem Anstieg des Halbjahresumsatzes um 293 % auf 2,0 Millionen US-Dollar gegenüber 0,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, was in erster Linie auf höhere Abonnement- und Lizenzgebühren zurückzuführen ist.

Die M&A-Aktivitäten des Unternehmens erhöhen die Kosten und tragen zu einem Nettobetriebsverlust von 6,0 Millionen US-Dollar bei, verglichen mit 4,2 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2024.

Das Nettovermögen stieg von 4,6 Millionen US-Dollar am 31. März 2025 auf 10,9 Millionen US-Dollar am 30. September 2025.

Das Unternehmen evaluierte Hunderte verschiedener strategischer Wachstums-/M&A-Initiativen durch neue Kooperationsgespräche, Unternehmenszusammenschlüsse und Partnerschaftsmöglichkeiten, die die Expansion des Ökosystems des Unternehmens in den Bereichen Nachhaltigkeit, Compliance und Risikoinformationen unterstützen.

Das Unternehmen behielt eine schuldenfreie Bilanz ohne verzinsliche Kredite bei und bewahrte sich damit die finanzielle Flexibilität, um strategische Initiativen und operatives Wachstum zu finanzieren. Strategische Highlights nach dem 30. September 2025 Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS im Rahmen einer Aktientransaktion im Wert von ca. 13 Millionen US-Dollar, wodurch die KI-gestützten ESG-Daten- und Analysefähigkeiten des Unternehmens gestärkt wurden.

Durch die Ausübung ausstehender Optionsscheine wurden rund 13,8 Millionen US-Dollar eingenommen, wodurch die Kapitalbasis und die Liquiditätslage des Unternehmens weiter verbessert wurden, um unsere aktive M&A-Offensive zur Diversifizierung der Einnahmequellen fortzusetzen.

Einführung eines KI-gestützten ISSB-Offenlegungstools, einer Lösung, die Unternehmen dabei helfen soll, sich schnell an die Offenlegungsanforderungen S1 und S2 des International Sustainability Standards Board (ISSB) anzupassen, die teilweise von der Hong Kong Monetary Authority („HKMA“) finanziert wird. Kommentar der Geschäftsleitung Mark Blick, Chief Executive Officer von Diginex Limited, kommentierte: „Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 war für Diginex eine Zeit des Wandels. Wir erreichten ein Umsatzwachstum von 293 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach unseren ESG-Berichts- und Lieferkettenlösungen sowie einen wegweisenden Lizenzvertrag. Gleichzeitig haben wir unsere Finanzlage durch den erfolgreichen Börsengang im Januar, die anschließende Ausübung von Optionsscheinen und den Abschluss der strategischen Übernahme von Matter DK ApS im Oktober erheblich gestärkt. Wir glauben, dass wir mit diesen Erfolgen eine solide Grundlage gelegt haben, um sowohl unser organisches Wachstum als auch unsere geplante konsequente M&A-Strategie zu beschleunigen. Wir arbeiten weiterhin an der Verbesserung unserer KI-gestützten Plattformen, insbesondere mit vollständig automatisierten Analysen zu regulatorischen Lücken und fortschrittlichen Datenvisualisierungsfunktionen, während wir gleichzeitig unsere Vertriebskanäle ausbauen, um von der weltweit steigenden Nachfrage nach transparenten, konformen Nachhaltigkeitsdaten zu profitieren. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Chancen und sind weiterhin bestrebt, unseren Aktionären langfristigen Wert zu bieten. Umsatz Für die sechs Monate zum

30. September in Millionen US-Dollar 2025 2024 Abonnements & Lizenzen 1,9 0 Beratungsgebühren 0,1 0,1 Anpassungsprojekte 0,0 0,2 Gesamt 2,0 0,5 In den sechs Monaten bis zum 30. September 2025 stieg der Gesamtumsatz um 1,5 Millionen US-Dollar (293 %) auf 2,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 0,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist in erster Linie auf Abonnement- und Lizenzgebühren zurückzuführen, die von 0,2 Millionen US-Dollar auf 1,9 Millionen US-Dollar stiegen, einschließlich einer erheblichen einmaligen Lizenzgebühr für eine White-Label-Version von diginexESG. Die Beratungsgebühren blieben mit 0,1 Millionen US-Dollar stabil, während die Einnahmen aus Anpassungen wie erwartet zurückgingen, da das Unternehmen seine Ressourcen auf die Entwicklung seiner Kernprodukte und die Skalierung seiner SaaS-Plattformen diginexESG und diginexLUMEN konzentrierte. Allgemeine und administrative Aufwendungen Für die sechs Monate zum

30. September in Millionen US-Dollar 2025 2024 Leistungen an Arbeitnehmer 3,1 2,2 IT-Entwicklung und Wartungsunterstützung 0,8 0,9 Prüfungsgebühren 0,2 0,2 Honorare für Beratung 3,0 0,8 Investor Relations 0,2 0,0 Reisekosten und Bewirtung 0,4 0,1 Aktienbasierte Vergütungen 0,0 0,4 Abschreibungen und Amortisationen 0,1 0,1 Sonstiges 0,3 0,0 Summe 8,1 4,7 Die allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen in den sechs Monaten bis zum 30. September 2025 um 3,4 Millionen US-Dollar auf 8,1 Millionen US-Dollar, gegenüber 4,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist größtenteils auf einen Anstieg der Honorare für Beratung im Zusammenhang mit umfangreichen M&A-Due-Diligence-Prüfungen und Rechtsarbeiten in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar zurückzuführen. Die Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer stiegen um 0,9 Millionen US-Dollar, was auf die fortgesetzten Investitionen in Vertriebs- und Geschäftsentwicklungstalente zurückzuführen ist. Weitere nennenswerte Steigerungen waren die Reise- und Investor-Relations-Kosten, da das Unternehmen nach dem Börsengang im Januar 2025 seine Präsenz auf dem öffentlichen Markt ausgebaut hat. Highlights der Bilanz Das Nettovermögen stieg von 4,6 Millionen US-Dollar zum 31. März 2025 auf 10,9 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025. Das Unternehmen arbeitet weiterhin ohne verzinsliche Schulden. Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat die Ausübung von Optionsscheinen am 23. Oktober 2025, die durch die Ausgabe von 18 Millionen Stammaktien 13,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln einbrachte, die Bilanz weiter gestärkt und zusätzliche Flexibilität für Wachstumsinitiativen geschaffen. Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen ( ), das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen- und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzen zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungslösungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten mithilfe einer benutzerfreundlichen Software zu erfassen, auszuwerten und weiterzugeben. Die preisgekrönte diginexESG-Plattform unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und ISSB (IFRS Sustainability Disclosure Standards). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement über die Einbindung von Stakeholdern bis hin zur Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie „ungefähr“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „kann“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um spätere Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, andere Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können und in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt sind. Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (040) 609186 -0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global

DIGINEX LIMITED UNGEPRÜFTE ZWISCHENABSCHLÜSSE UND SONSTIGER GESAMTERGEBNIS

Für die sechs Monate bis zum 30. September 2025 und 2024 (ungeprüft) Sechs Monate bis zum 30. September 2025 Sechs Monate bis zum 30. September 2024 USD USD Umsatz 2.045.408 520.795 Allgemeine und administrative Aufwendungen (8.093.038) (4.717.260) BETRIEBSVERLUST (6.047.630) (4.196.465) Sonstige Erträge oder Gewinne 259.958 3.278.531 Finanzaufwendungen, netto (7.344) (243.537) VERLUST VOR STEUERN (5.795.016) (1.161.471) Ertragsteueraufwand (10.750) - VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM (5.805.766) (1.161.471) SONSTIGES GESAMTERGEBNIS Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können: Umrechnungsgewinne/-verluste aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe (2.259) 4.411 GESAMTER VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM (5.808.025) (1.157.060 VERLUST PRO Aktie ZUORDBAR DEN STAMMAUSGEGEBENEN Aktien DER GESELLSCHAFT Unverwässerter Verlust je Aktie (0,03 (0,01) Verwässerter Verlust je Aktie (0,03) (0,04)

DIGINEX LIMITED UNGEPRÜFTE VERKÜRZTE KONZERN-FINANZSTELLUNG

Zum 30. September 2025 und zum 31. März 2025 30. September 2025 31. März 2025 USD USD (ungeprüft) AKTIVA Nutzungsrechte 222.637 225.672 Mietkaution 59.247 45.463 Gesamt langfristige Vermögenswerte 281.884 271.135 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 2.495.302 1.394.545 Vertragsvermögen - 750 Sonstige Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen 10.073.821 1.066.191 Zweckgebundene Bankguthaben 383.400 399.400 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.850.673 3.111.141 Gesamtumlaufvermögen 14.803.196 5.972.027 VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (637.680) (200.660) Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (2.724.912) (706.874) Abgegrenzte Umsatzerlöse (611.260) (505.424) Gegenüber einem verbundenen Unternehmen - (34.579) Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig (181.091) (126.808) Summe kurzfristige Verbindlichkeiten (4.154.943) (1.574.345) Leasingverbindlichkeiten, abzüglich des kurzfristigen Anteils (48.293) (110.867) Gesamt langfristig Verbindlichkeiten (48.293) (110.867) Netto-Umlaufvermögen (Verbindlichkeiten) 10.648.253 4.397.682 Nettovermögen (Verbindlichkeiten) 10.881.844 4.557.950 EIGENKAPITAL Aktienkapital 10.098 1.150 Aktienagio 54.608.823 25.689.436 Kapitalrücklage 5.126.150 5.126.150 Optionsrücklage 61.886.200 79.263.200 Umrechnungsrücklage (3.910) (1.651) Aktienoptionsrücklage 1.730.804 1.076.345 Kumulierte Verluste (112.476.321) (106.596.680) Gesamtes Eigenkapital 10.881.844 4.557.950 DIGINEX LIMITED UNGEPRÜFTE VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für die sechs Monate bis zum 30. September 2025 und 2024 (ungeprüft) Sechs Monate bis

zum 30. September 2025 Sechs Monate bis

zum 30. September 2024 USD USD CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT Verlust vor Steuern (5.795.016) (1.161.471) Anpassungen für: Abschreibungen – Nutzungsrechte 90.773 63.036 In Bezug auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfasste Wertminderungsaufwendungen 17.649 10.018 Sonstige Zinserträge (211.438 - Finanzierungskosten 7.344 243.537 Aktienoptionsprämien 589.419 320.533 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus der Ausgabe von Vorzugsaktien zur Verhinderung von Verwässerungseffekten - 369.648 Netto--Fair-Value-Verlust aus Wandelanleihen - 274.000 Netto-Fair-Value-Gewinn aus Vorzugsaktien - (3.539.648 Operativer Cashflow vor Veränderungen des Working Capital (5.301.269) (3.420.347) Veränderungen im Working Capital Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.118.406) 87.552 Sonstige Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen (37.188) (210.466) Vertragsvermögen 750 (18.028) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 2.468.799 589.091 Abgegrenzte Erträge 105.836 51.885 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (3.881.478) (2.920.313) Gezahlte Ertragsteuern (10.750) - Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (3.892.228) (2.920.313) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Vorauszahlung an Resulticks Group Companies Pte Ltd (8.000.000) - Darlehen an Matter DK ApS (759.004) - Zahlung für Mietkaution (13.784) - Cashflow aus Investitionstätigkeit (8.772.788) - CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Erlöse aus der Ausübung der IPO-Optionsscheine (Tranche 1) 11.542.500 - Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien - 50 Darlehen von der unmittelbaren Holdinggesellschaft - 2.335.461 Vorschüsse von der unmittelbaren Holdinggesellschaft - 713.719 Rückzahlung an ein verbundenes Unternehmen (34.579) - Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten (103.373) (104.715) Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 11.404.548 2.944.515 NETTOVERMINDERUNG (VERMINDERUNG) DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE (1.260.468) 24.202 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode 3.111.141 76.620 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE AM ENDE DER PERIODE 1.850.673 100.822

