EQS-News: EDAG Group im ersten Halbjahr 2024 solide in einem herausforderndem Marktumfeld

Presse Information

EDAG Engineering Group AG:

EDAG Group im ersten Halbjahr 2024 solide in einem herausforderndem Marktumfeld Umsatzwachstum um 1,8% im ersten Halbjahr auf 429,2 Mio. EUR

EBIT-Marge mit 5,1% nahezu auf Vorjahresniveau

Signifikante Erhöhung des Free-Cash-Flows um 37,6 Mio. EUR

Arbon, 30. August 2024 EDAG, einer der führenden unabhängigen Entwicklungspartner für die globale Mobilitätsbranche und Technologieentwickler für industrielle Lösungen, hat heute den Bericht über das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. In einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in der Automotive Industrie konnte sich die EDAG im Berichtszeitraum gut behaupten. Auf Konzernebene lagen die Umsatzerlöse mit 429,2 Millionen Euro um 1,8 Prozent über dem Vorjahresniveau von 421,6 Millionen Euro. Das Wachstum wurde maßgeblich durch die Entwicklung im Segment Production Solutions getrieben, welches den Umsatz um herausragende 26,3 Prozent steigern konnte. Vehicle Engineering konnte den Umsatz marginal steigern. Das Segment Electrics/Electronics konnte die positive Entwicklung der vergangenen Quartale nicht aufrechterhalten und verzeichnete einen Rückgang von 2,7 Prozent. Dies erfolgte vor dem Hintergrund von geringeren Leistungsabrufen bei einzelnen OEMs und Tier-1 Lieferanten, u.a. wegen strategischen Neuausrichtungen in Teilbereichen in diesem Segment. Das Konzern-EBIT lag mit 21,8 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 24,9 Millionen Euro. Das bereinigte Konzern-EBIT betrug ebenfalls 21,8 Millionen Euro (Vorjahr: 23,5 Millionen Euro). Die EBIT-Marge lag mit 5,1 Prozent unter dem Vorjahrswert von 5,9 Prozent; die bereinigte EBIT-Marge lag bei 5,1 Prozent (Vorjahr: 5,6 Prozent). In allen drei Segmenten wurde in den ersten 6 Monaten des Jahres ein positiver Ergebnisbeitrag erzielt. Die Entwicklung im ersten Halbjahr war unter Berücksichtigung der Herausforderungen des schwierigen Marktumfeldes zufriedenstellend. Der Auftragseingang lag im abgelaufenen Halbjahr mit 481,0 Mio. Euro leicht unter dem Wert von 502,3 Mio. Euro im starken Vorjahr. Der operative Cashflow stieg um 37,5 Mio. Euro auf 23,4 Mio. Euro (Vorjahr -14,1 Mio. Euro) und der freie Cashflow um 37,6 Mio. Euro auf 11,2 Mio. Euro (Vorjahr -26.4 Mio. Euro). Zum Stichtag 30. Juni beschäftigte EDAG weltweit 9.051 Mitarbeitende (Vorjahr: 8.596 Mitarbeitende). Die EDAG Group erwartet für das Geschäftsjahr 2024 weiteres Wachstum und eine stabile Ergebnisentwicklung. Die Prognose ist neben Chancen auch mit Risiken verbunden, die sich vor allem durch eine veränderte Marktentwicklung für unsere Kunden und daraus abgeleitet für uns ergeben. Weiteren Einfluss darauf nehmen geopolitische Unsicherheiten, die Entwicklung der Lohnkosten und die Verfügbarkeit von ausreichend qualifiziertem Personal. Die für 2024 getroffenen Prognosen bleiben weiterhin gültig:

Für den Umsatz wird ein Wachstum von rund 4 bis 6 Prozent erwartet. Die bereinigte EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von rund 5 bis 6 Prozent prognostiziert.

Infolge der herausfordernden Marktlage werden sowohl der Umsatz als auch die bereinigte EBIT-Marge voraussichtlich eher am unteren Ende der Prognose erwartet. Über EDAG Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister, der exzellente Ingenieurskunst mit den neuesten Technologietrends verbindet. Mit einem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten, realisiert die EDAG Group Projekte in den Segmenten Vehicle Engineering, Electrics/Electronics sowie Production Solutions. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Engineering, hat sich der EDAG eigene 360-Grad-Entwicklungsansatz zum Qualitätsmerkmal bei der ganzheitlichen Entwicklung von Fahrzeugen als auch Smart Factories etabliert. Durch fachübergreifende Expertise in den Bereichen Software und Digitalisierung verfügt das Unternehmen über entscheidende Kompetenzen, dynamische Transformationsprozesse als innovativer Partner aktiv zu gestalten. Die EDAG Group entwickelt mit einem interdisziplinären Team von rund 9.000 Expertinnen und Experten einzigartige Mobilitäts- und Industrielösungen für einen Kundenstamm aus weltweit führenden automotive und non-automotive Unternehmen. Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 844 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: www.edag.com Pressekontakte: Public Relations

Felix Schuster

Head of Marketing & Communications

Mobil : +49 (0) 173 - 7345473

Mail: pr@edag.de

www.edag.com Investor Relations

Christian Schütze

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 611 - 7375 360

Mobil : +49 (0) 175 - 8020 226

Mail: ir@edag-group.ag

www.edag.com Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

