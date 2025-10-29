ZEAL Network Aktie
WKN DE: ZEAL24 / ISIN: DE000ZEAL241
|
29.10.2025 08:00:13
EQS-News: Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE - Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M/2025
|
EQS-News: ZEAL Network SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE
(Hamburg, 29. Oktober 2025) Dr. Stefan Tweraser (CEO) und Andrea Behrendt (CFO) laden alle interessierten Investoren:innen, Analysten:innen und Journalisten:innen zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M/2025 am
https://zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen/
29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 8090360-42
|Fax:
|+49 (0)40 822239-77
|E-Mail:
|office@zealnetwork.de
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|ISIN:
|DE000ZEAL241
|WKN:
|ZEAL24
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2220020
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2220020 29.10.2025 CET/CEST
