EQS-News: Ernst Russ AG: Weitere Reduzierung nicht-strategischer Minderheiten

Hamburg, 29. Oktober 2025 – Die Ernst Russ-Gruppe („ER-Gruppe“) setzt ihren Kurs zur Optimierung der Konzernstruktur konsequent fort. Mit dem Kauf der Anteile des Joint Venture-Partners an sechs Feeder-Containerschiffen macht die ER-Gruppe einen weiteren wichtigen Schritt beim Abbau nicht-strategischer Minderheiten. Bei den Schiffen handelt es sich um:

– MS FAITH (917 TEU, siehe Foto)

– MS IDO (803 TEU)

– MS MIRROR (803 TEU)

– MS TROUPER (868 TEU)

– MS VISITOR (862 TEU)

– MS ESL WINNER (1.841 TEU)

Es wurden für die ER-Gruppe attraktive Anteilskaufpreise vereinbart. Die Finanzierung dieser Transaktion wird zu rund einem Viertel aus liquiden Mitteln der ER-Gruppe erfolgen. Die verbleibende Summe wird im Rahmen einer Verkäuferfinanzierung bereitgestellt.

ER-Gruppe übernimmt weitere Anteile an der MS FAITH (917 TEU) und weiteren fünf Feederschiffen

Diese Transaktion ist Bestandteil des Transformationsprogramms der ER-Gruppe zur Steigerung von Transparenz und Kapitalmarktfähigkeit. „Wir entwickeln unser Portfolio kontinuierlich weiter, um die Komplexität der ER-Gruppe zu reduzieren. Wir folgen dabei einer klaren Disziplin unter welchen Umständen wir Käufer oder Verkäufer von Schiffen sind“, erklärt Joseph Schuchmann, Co-CEO und Chief Commercial Officer der Ernst Russ AG. „Diese Maßnahme erhöht unsere Attraktivität am Kapitalmarkt und unterstützt die langfristige Strategie, unsere Position als gelistetes Schifffahrtsunternehmen in Deutschland weiter zu stärken“, ergänzt Co-CEO und Chief Financial Officer Dr. Christopher Eilers.

Am 11. November 2025 veröffentlicht die ER-Gruppe ihre Neunmonatszahlen nebst flankierender Investorenpräsentation mit einem Update zur Strategie der Unternehmensgruppe für die kommenden Jahre.

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 26 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.

