EQS-News: Erster ZNS-Lymphom-Patient mit Yttrium (90Y) Anditixafortid (PentixaTher) in Phase I/II-Studie behandelt

Erster ZNS-Lymphom-Patient mit Yttrium (90Y) Anditixafortid (PentixaTher) in Phase I/II-Studie behandelt



Berlin/Würzburg, 22.11.2023. Die Pentixapharm AG, ein Entwickler innovativer Radiopharmazeutika und Tochtergesellschaft der Eckert & Ziegler AG (ISIN DE0005659700), hat heute bekannt gegeben, dass der erste Patient in einer Dosisfindungsstudie der klinischen Phase I/II mit Yttrium (90Y) und Anditixafortid (PentixaTher) am Universitätsklinikum Essen behandelt wurde. Bei dieser Studie, PTT101 (ClinicalTrials.Gov ID: NCT06132737), handelt es sich um eine prospektive, offene, multizentrische Dosis-Eskalationsstudie zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit, Biodistribution und Wirksamkeit von PentixaTher bei Patienten mit ZNS-Lymphomen (Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems). PentixaTher zielt auf den CXCR-4-Zytokinrezeptor ab, der in verschiedenen Krebsindikationen weit verbreitet ist. Vor der Behandlung werden die Patienten mit dem Gallium-68 (68Ga) -basierten PentixaFor untersucht, um das Vorhandensein der CXCR-4-Rezeptoren zu bestätigen. Fällt der PET-Scan positiv aus, wird PentixaTher in verschiedenen Dosisgruppe (insgesamt 9 bis 15 Patienten) verabreicht. Die Einschlussphase in diese Studie ist mit 12 Monaten geplant. "Frühere Studien haben gezeigt, dass bis zu 90% der Patienten mit ZNS-Lymphomen den CXCR4-Rezeptor überexprimieren. Wir hoffen daher, dass die klinischen Ergebnisse bei ZNS-Lymphomen mit Yttrium (90Y) und Anditixafortid PentixaTher ähnlich herausragende Effekte auf das Tumorwachstum zeigen werden, wie wir sie in anderen Indikationen wie T-Zell-Lymphomen oder Multiplen Myelomen beobachtet haben", erklärt Dr. Hakim Bouterfa, Chief Medical Officer bei Eckert & Ziegler und Vorstandsmitglied der Pentixapharm AG. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

