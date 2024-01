EQS-News: Evonik setzt auf End User Services von DATAGROUP

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Evonik setzt auf End User Services von DATAGROUP



11.01.2024 / 07:27 CET/CEST

Pliezhausen, 11. Januar 2024. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie, setzt bei der Betreuung von rund 30.000 IT-Arbeitsplätzen auf die Expertise des IT-Dienstleisters DATAGROUP. Der Vertrag mit einer Laufzeit von rund drei Jahren mit Verlängerungsoption beginnt im Frühjahr 2024. Als weltweit agierendes Unternehmen der Spezialchemie ist für Evonik der reibungslose Betrieb der IT-Arbeitsplätze essenziell. Ab 2024 setzt das Unternehmen dafür auf die End User Services von DATAGROUP. Der IT-Dienstleister übernimmt dann Verantwortung für rund 30.000 IT-Arbeitsplätze weltweit, sowohl in Deutschland als auch in weiteren europäischen Ländern sowie in China, Indien, Singapur und den USA. Das Leistungsspektrum umfasst Service Delivery Management, Client Service sowie Field Support, also die Unterstützung vor Ort. „Mit Evonik gewinnen wir einen international agierenden Kunden und zeigen erneut unsere Stärke im organischen Wachstum“, erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Wir setzen auf langfristige und partnerschaftliche Kundenbeziehungen. Dieser Vertrag unterstreicht nicht nur die Qualität unserer Dienstleistungen, sondern eröffnet auch Möglichkeiten für weiteres Wachstum und eine intensivierte Zusammenarbeit mit Evonik in der Zukunft.“ Die operative Umsetzung und Federführung übernimmt die seit dem Jahr 2021 zur DATAGROUP gehörende Gesellschaft URANO. „Vor diesem Hintergrund ist der Abschluss auch ein Beleg für die erfolgreiche Eingliederung unserer operativ agilen Einheit, die unter dem Dach von DATAGROUP die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung geht“, betont Sebastian Schmalenbach, Geschäftsführer der URANO. Mit dem Serviceportfolio CORBOX deckt DATAGROUP die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT ab. Aus dem modularen System wählen Kunden die Services, die am besten zu ihnen passen, von einzelnen Modulen wie End User Services hin zum gesamten IT-Services-Spektrum. Der modulare Charakter sowie der strategische Fokus auf hohe Servicequalität und langfristige Partnerschaften ermöglichen dem Unternehmen gutes Cross- und Upselling-Potenzial bei wiederkehrenden Umsätzen. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. Kontakt für Investor*innen Anke Banaschewski

