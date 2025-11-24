EQS-News: Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt – Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender

EQS-News: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Personalie

Heidelberg Pharma gibt Veränderungen im Vorstand bekannt – Dr. Dongzhou Jeffery Liu wird Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender

Ladenburg, 24. November 2025 – Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das innovative Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates, ADCs) entwickelt, gab heute bekannt, dass der Aufsichtsrat die Bestellung von Prof. Dr. Andreas Pahl zum Mitglied und Sprecher des Vorstands widerrufen und stattdessen Dr. Dongzhou Jeffery Liu mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden bestellt hat.

Dr. Liu ist heute mit Wirkung zum 23. Dezember 2025 von seinem Amt als Mitglied des Aufsichtsrats von Heidelberg Pharma zurückgetreten. Seine dauerhafte Ernennung zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden wird am 24. Dezember 2025 wirksam. Für die Übergangszeit von heute bis zum 23. Dezember 2025 wird er gemäß § 105 Abs. 2 AktG als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand entsandt.

Dr. Karl Benedikt Biesinger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heidelberg Pharma AG, kommentierte: „Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Herrn Professor Pahl für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand der Heidelberg Pharma danken. Mit seiner wissenschaftlichen Expertise hat er unsere einzigartige Amanitin-basierte ADC-Technologie zu dem führenden klinischen ADC-Projekt HDP-101 weiterentwickelt. Wir heißen Dr. Liu als neuen Vorstandvorsitzenden des Unternehmens herzlich willkommen und sind überzeugt, dass er das Profil von Heidelberg Pharma mit großem Engagement weiter stärken wird.“

Dr. Liu ist Chief Scientific Officer (CSO) und President von Huadong Global Development bei Huadong Medicine in Hangzhou, China. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der Pharmaindustrie in den USA inne, darunter GlaxoSmithKline, Wyeth (jetzt Pfizer) und Forest Labs (jetzt Abbvie). Seine mehr als 25-jährige Branchenerfahrung umfasst die klinische und präklinische Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, einschließlich ADC-Produkte.

Dr. Jeffery Liu, Chief Executive Officer von Heidelberg Pharma, fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, als Vorstandsvorsitzender in das Unternehmen einzutreten. Ich bin überzeugt, dass die ATAC-Technologie von Heidelberg Pharma großes Potenzial für die wirksame Behandlung von Krebspatienten hat, wie die neuesten klinischen Daten zu HDP-101 zeigen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen auf seinem Weg zu einer neuen Generation von ADC-Produkten zu führen.“

Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das an einem neuen Behandlungsansatz in der Onkologie arbeitet und auf der Basis der eigenen ADC-Technologien neuartige Arzneimittel für die gezielte und hochwirksame Krebsbehandlung entwickelt. ADCs sind Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, die die Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren, um Krebs zu bekämpfen. Ausgewählte Antikörper werden mit verschiedenen Wirkstoffen beladen und transportieren sie in die erkrankten Zellen. Das Toxin kann dort seine Wirkung entfalten und die Zelle töten.

Als erstes Unternehmen verwendet Heidelberg Pharma den Wirkstoff Amanitin aus dem grünen Knollenblätterpilz für den Einsatz in der Krebstherapie. Der biologische Wirkmechanismus des Toxins stellt einen neuen therapeutischen Ansatz dar und wird als Wirkstoff in der auf Amanitin basierenden ADC-Technologie, der sogenannten ATAC-Technologie eingesetzt.

Der führende Kandidat HDP-101 (INN: pamlectabart tismanitin) ist ein BCMA-ATAC, das sich in der klinischen Entwicklung für das Multiple Myelom befindet. Der Kandidat hat von der FDA den Orphan-Drug-Status und Fast-Track-Status erhalten. Ein zweiter ATAC-Kandidat,

HDP-102, befindet sich in der klinischen Entwicklung für Non-Hodgkin-Lymphome. HDP-103 gegen metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs und HDP-104 gegen Magen-Darm-Tumore wie Darmkrebs haben die präklinische Entwicklung abgeschlossen. Heidelberg Pharma ist offen für Partnerschaften.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com

ATAC® ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

