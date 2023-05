EQS-News: Hypoport SE: Hypoport startet mit leichtem Wachstum und Kostenreduktion in das Jahr 2023

EQS-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Hypoport SE: Hypoport startet mit leichtem Wachstum und Kostenreduktion in das Jahr 2023



08.05.2023 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Konzernergebnis Q1 /23 Hypoport startet mit leichtem Wachstum und Kostenreduktion in das Jahr 2023 Konzernumsatz Q1/23 steigt gegenüber Q4/22 um 7% auf 94 Mio.

Dennoch EBIT-Anstieg durch Kostenreduktion von -2,5 Mio. * auf +0,8 Mio.

Berlin, 08. Mai 2023: Im ersten Quartal 2023 stiegen Umsatz und Ertrag der Hypoport-Gruppe gegenüber dem vierten Quartal 2022 leicht an. Zu dieser Steigerung führten die gesteigerten Transaktionsvolumen in den Geschäftsmodellen der privaten Immobilienfinanzierung ebenso wie die Ergebnisse der gruppenweiten Kostensenkungsmaßnahmen, welche in Q1 erstmals deutlich sichtbar wurden. Das Segment Kreditplattform mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace im Zentrum entwickelte sich in den ersten drei Monaten 2023 im Rahmen der Erwartung. Das Transaktionsvolumen stieg um 7% auf 16 Mrd. . In einem auf niedrigem Niveau stagnierenden Gesamtmarkt macht diese Steigerung die Gewinnung weiterer Marktanteile gegenüber Q4/22 sichtbar. Gestiegene Plattformumsätze bei saisonal niedrigeren Umsatzerlösen der Maklerpools bewirkten leicht reduzierte Segmentumsätze von -1% und einen Rückgang des Rohertrags von 12% gegenüber Q4 2022. Der Rückgang auf EBIT-Ebene konnte jedoch durch Kosteneinsparung - trotz weiterhin hohen Investitionen in die nächste Generation von Europace und die Gewinnung weiterer Partner, insbesondere bei Regionalbanken und für die Ratenkredit-Angebote mit 4 Mio. auf -9% begrenzt werden konnte. Das Segment Privatkunden mit der zentralen B2C-Marke Dr. Klein gewann aufgrund des gegenüber Q4/22 um 10% ausgebauten Vermittlungsvolumens auf 1,5 Mrd. weitere Marktanteile. Die Segmentumsätze stiegen saisonal bedingt überproportional um 26% auf 23 Mio. Euro und die Roherträge um 8% auf 7 Mio. . Das EBIT stieg um 13% auf 2,2 Mio. gegenüber Q4/22 an. Im Segment Immobilienplattform konnten trotz Volumenrückgängen in Teilmärkten gegenüber Q4/22 die Umsätze um insgesamt 10% gesteigert werden. Grund sind neben der Ausweitung des Leistungsspektrums und Anpassung des Vergütungsmodells auch positive saisonale Effekte, welche auch zu einer Steigerung des Rohertrages um 14% führten. Neben dieser Entwicklung bewirkte die Kostenreduktion im Segment Immobilienplattform eine deutliche EBIT-Steigerung von -4 Mio. auf -1 Mio. . Im Segment Versicherungsplattform konnten insbesondere die Bereiche Industrieversicherung und betriebliche Altersvorsorge attraktive große neue Partner gewinnen. Die Umsätze gegenüber dem Q4/22 stiegen um 1% auf 17 Mio. bei einem um 19% geringeren Rohertrag, welcher im Vorjahresendquartal durch eine größere Neukundenakquise als Basiseffekt entstand. Das EBIT sank somit trotz Erfolgen in der Kostenreduktion leicht von -0,2 Mio. auf -0,5 Mio. . Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, zum ersten Quartal: Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist Hypoport erfolgreich ins Jahr 2023 gestartet. Wir agieren. Wir gewinnen Marktanteile. Wir balancieren unsere Partnerschaften unter den veränderten Rahmenbedingungen neu aus. Wir bewahren Kostendisziplin, investieren aber gleichzeitig so viel wie möglich in die Zukunftsentwicklungen. Und in den nächsten Quartalen ernten wir die Früchte, wenn sich das Marktumfeld wieder langsam normalisiert, denn alle Langfristtrends, wie Zuwanderung nach Deutschland, knappes Wohnungsangebot und enormer Investitionsbedarf aufgrund notwendiger energetischer Aufwertung sind intakt. Detailliertere Informationen zum Verlauf des ersten Quartals finden sich in der ebenfalls heute auf der Hypoport-Homepage veröffentlichten Quartalsmitteilung und Ergebnispräsentation. (Angaben in Mio. ) Q1

/23 Q4

/22 Veränd. Q1

/23 Q1

/22 Veränd. Umsatz 93,7 88,0 +7% 93,7 136,4 -31% davon Kreditplattform 37,7 38,3 -1% 37,7 59,8 -37% davon Privatkunden 23,2 18,3 +26% 23,2 42,8 -46% davon Immobilienplattform 16,4 14,9 +10% 16,4 18,4 -11% davon Versicherungsplattform 16,8 16,7 +1% 16,8 15,8 6% davon Holding & Überleitung -0,3 -0,2 -52% -0,3 -0,4 21% Rohertrag 52,2 54,6 -4% 52,2 72,5 -28% EBITDA 9,4 6,4 +47% 9,4 24,7 -62% EBIT 0,8 -2,5 +132% 0,8 16,9 -95% Konzernergebnis 0,2 -1,6 +114% 0,2 12,8 -98% * Alle Angaben zu den Ergebniskennzahlen des Q4 /22 (EBITDA, EBIT, Konzernergebnis) wurden um -4 Mio. Euro netto Sondereffekte unter anderem für Maßnahmen der Kosteneinsparungen bereinigt.

Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich rund 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von knapp 7 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform. Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten. Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien. Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher Vorsorgeprodukte zugeordnet. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de



Finanzkalender 2023: 14. August 2023: Bericht zum 1. Halbjahr 2023 13. November 2023: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2023

Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

08.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com