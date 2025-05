Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagssitzung im Plus

Der SDAX bleibt auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone.

Am Freitag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,27 Prozent auf 15 956,11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 85,710 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,862 Prozent auf 15 892,13 Punkte an der Kurstafel, nach 15 756,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 15 892,13 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 011,30 Zähler.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2025, wurde der SDAX auf 15 313,44 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14 618,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2024, wies der SDAX 14 368,12 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 14,90 Prozent aufwärts. Bei 16 693,16 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 6,01 Prozent auf 63,50 EUR), Siltronic (+ 5,34 Prozent auf 37,50 EUR), Salzgitter (+ 4,70 Prozent auf 22,74 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,20 Prozent auf 62,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,05 Prozent auf 10,79 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-1,23 Prozent auf 201,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-0,98 Prozent auf 8,10 EUR), Befesa (-0,75 Prozent auf 26,50 EUR), SCHOTT Pharma (-0,61 Prozent auf 24,60 EUR) und ATOSS Software (-0,61 Prozent auf 131,40 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 258 801 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Fielmann-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,199 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

