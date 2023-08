EQS-News: JDC Group AG: JDC und Sicher gut betreut Versicherungsvermittlung GmbH (SGB) unterzeichnen einen exklusiven Kooperationsvertrag

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kooperation

JDC Group AG: JDC und Sicher gut betreut Versicherungsvermittlung GmbH (SGB) unterzeichnen einen exklusiven Kooperationsvertrag



23.08.2023 / 08:00 CET/CEST

JDC und Sicher gut betreut Versicherungsvermittlung GmbH (SGB) unterzeichnen einen exklusiven Kooperationsvertrag für das Versicherungsgeschäft der Sparkassen im Geschäftsgebiet der SparkassenVersicherung (SV) Ziel ist die Betreuung aller Versicherungsangelegenheiten der Kunden der Sparkassen-Gruppe über den Sparkassen-Versicherungsmanager (S-VM) bzw. die JDC-Plattform.

Sparkassen können ihren Kunden künftig neben der Betreuung und Vermittlung von SV-Versicherungsverträgen auch Unterstützung zu Versicherungsverträgen anderer Versicherungsunternehmen anbieten. JDC und SGB (ein Joint Venture zwischen der SV und MRH Trowe) haben einen langfristigen und exklusiven Kooperationsvertrag im Bereich der Versicherungsvermittlung für Privatkunden der Sparkassen unterzeichnet. Bisher vermitteln die Sparkassen im Geschäftsgebiet der SV ihren Kunden in der Regel ausschließlich SV-Versicherungsverträge. Um ihre Endkunden künftig auch bei der Betreuung von Verträgen anderer Versicherungsgesellschaften zu unterstützen, sollen über eine Schnittstelle zum bei den Sparkassen bereits etablierten S-Versicherungsmanager (S-VM) Versicherungsverträge der Sparkassen-Kunden außerhalb der Betreuung und Vermittlung von Produkten der SV auf der JDC-Plattform gebündelt und von der SGB betreut werden. Dazu wird die SGB künftig exklusiv die Services und Tools der JDC-Plattform nutzen. Nach erfolgreicher Pilotierung werden nach und nach die rund 100 Sparkassen im Geschäftsgebiet der SV an die Leistungen der SGB angebunden. Neben der VKB und der Provinzial setzt nun auch die SV mit ihrem Joint Venture SGB auf eine Kooperation mit der JDC. Damit sind wir für die nächsten Jahre der Drittversicherungspartner für die drei größten öffentlichen Versicherer, die zusammen knapp 20 Milliarden Beitragseinnahmen auf sich vereinen, freut sich Ralph Konrad, Vorstand der JDC Group AG. Von den rund 350 Sparkassen in Deutschland können damit zukünftig fast 300 Sparkassen grundsätzlich auf den S-VM und damit auch die Services der JDC zugreifen. Das ist ein enormes Potenzial für JDC.

Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,6 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Über SGB Die bereits im letzten Jahr gegründete Gesellschaft Sicher gut betreut Versicherungsvermittlung GmbH (SGB) ist ein Joint Venture der SV SparkassenVersicherung Holding AG und dem Industrieversicherungsmakler MRH Trowe zur Betreuung von Versicherungsprodukten für Privatkunden, die über den Bestand und Vermittlung von Produkten der SV SparkassenVersicherung (SV) hinausgehen. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Kontakt:JDC Group AGRalf FunkeInvestor RelationsTel.: +49 611 335322-00E-Mail: funke@jdcgroup.de

