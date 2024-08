EQS-News: Kontron AG mit Rekord EBITDA im Q2

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Kontron AG mit Rekord EBITDA im Q2



07.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



07.08.2024 | Austria 48,6% EBITDA Wachstum im Q2 2024: EUR 46,5 Mio. gegenüber EUR 31,3 Mio. im Q2 2023

52,9% Umsatzwachstum im Q2 2024: EUR 423,8 Mio. gegenüber EUR 277,3 Mio. im Q2 2023

Rekord-Bruttomarge von 42,5% im Q2 2024 (FY 2023: 38,0%)

Auftragsbestand klettert im 1.Halbjahr um EUR 279 Mio. auf den Rekordwert von EUR 1.965 Mio. Linz, 07.08.2024: Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben, wobei erstmals die Katek Gruppe über alle 3 Monate konsolidiert war. Der Umsatz erhöhte sich in Q2 2024 um 52,9% auf EUR 423,8 Mio. (Q2 2023: EUR 277,3 Mio.), davon kamen EUR 134,5 Mio. von Katek. Das EBITDA erreichte mit EUR 46,5 Mio. einen Rekordwert, 48,6% mehr als im 2. Quartal 2023 (EUR 33,1 Mio.). Das Konzernergebnis stieg trotz EUR 2,2 Mio. zusätzlicher PPA-Abschreibungen aus der Akquisition Katek auf EUR 21,6 Mio. (Q2 2023: EUR 19,0 Mio.). Ohne die PPA-Abschreibungen lag das Nettoergebnis bei EUR 23,8 Mio. Der operative Cashflow betrug im 2.Quartal EUR – 6,1 Mio. bzw. bereinigt um rückbezahlte Factoring Außenstände EUR 17,0 Mio. Die guten Ergebnisse basieren auf einer Rekord-Bruttomarge von 42,5% (FY 2023: 38,0%) als Ausdruck des kontinuierlich steigenden Technologieanteils in den IoT-Produkten von Kontron. Der Auftragsbestand stieg im 1.Halbjahr 2024 um EUR 279 Mio. auf den Rekordwert von EUR 1.965 Mio. Im 2. Quartal 2024 allein erhielt Kontron EUR 548 Mio. an Aufträgen, was einem book-to-bill von 1,29 entspricht. Damit ist Kontron weiter auf Kurs für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Lag das Konzernergebnis des IoT-Bereichs vor der strategischen Neuausrichtung im Jahr 2021 noch bei EUR 31 Mio. (inklusive der inzwischen verkauften IT-Aktivitäten bei EUR 49 Mio.), so konnte dieses durch die Neuausrichtung als IoT-Anbieter im Geschäftsjahr 2023 bereits auf EUR 76 Mio. erhöht werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Kontron weiterhin ein EBITDA von EUR 190 Mio. bei einem bereinigtes Konzernergebnis von rund EUR 100 Mio. „Die Entwicklung des noch jungen IoT-Marktes schreitet in großen Schritten weiter voran.“, sagt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. „Kontron hat heute das umfassendste IoT Technologie-Portfolio, mit welchem wir die Zukunftsthemen Artificial Intelligence und Security – NIS2 Standard bestens bedienen können. Darauf basierend wird sich unser Wachstum auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen.“ Der Halbjahresbericht steht unter www.kontron.com zur Verfügung. Über Kontron Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Blog Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG – Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Copyright © 2024 Kontron. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Informationen wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird jedoch keine Verantwortung für Ungenauigkeiten übernommen.

07.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com