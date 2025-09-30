PCP PublicCapitalPartners Aktie
WKN DE: A2DA40 / ISIN: DE000A2DA406
|
30.09.2025 19:51:34
EQS-News: LAMPETIA AG: Halbjahresfinanzbericht auf neuer Webseite
|
EQS-News: Lampetia AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
LAMPETIA AG: Halbjahresfinanzbericht auf neuer Webseite
Hamburg, 30.09.2025 – Die LAMPETIA AG (ehemals LEHNER INVESTMENTS AG, ISIN DE000A2DA406) gibt bekannt, dass sie ihre Unternehmenskommunikation und alle offiziellen Veröffentlichungen künftig ausschließlich über ihre neue Webseite www.lampetia-ag.de tätigen wird. Auf der neuen Webseite wird mit heutigem Datum der Halbjahresabschluss zum 30.06.2025 veröffentlicht.
Alle Informationen, darunter Pflichtveröffentlichungen, Corporate News und Investor Relations-Material, werden ab sofort nur noch auf der neuen Domain bereitgestellt. Die frühere Homepage wird für die Veröffentlichung neuer Inhalte nicht mehr genutzt.
Dieser Schritt unterstreicht die Konzentration des Unternehmens auf die Marke LAMPETIA AG und vereinfacht den Zugang zu aktuellen Unternehmensinformationen für alle Stakeholder.
Kontakt für Presseanfragen:
Lampetia AG
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt
30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lampetia AG
|Heidenkampsweg 75
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 123 92 163
|E-Mail:
|ir@lampetia-ag.de
|ISIN:
|DE000A2DA406
|WKN:
|A2DA40
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|EQS News ID:
|2206330
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2206330 30.09.2025 CET/CEST
