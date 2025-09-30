PCP PublicCapitalPartners Aktie

PCP PublicCapitalPartners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DA40 / ISIN: DE000A2DA406

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.09.2025 19:51:34

EQS-News: LAMPETIA AG: Halbjahresfinanzbericht auf neuer Webseite

EQS-News: Lampetia AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
LAMPETIA AG: Halbjahresfinanzbericht auf neuer Webseite

30.09.2025 / 19:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LAMPETIA AG: Halbjahresfinanzbericht auf neuer Webseite

Hamburg, 30.09.2025 – Die LAMPETIA AG (ehemals LEHNER INVESTMENTS AG, ISIN DE000A2DA406) gibt bekannt, dass sie ihre Unternehmenskommunikation und alle offiziellen Veröffentlichungen künftig ausschließlich über ihre neue Webseite www.lampetia-ag.de tätigen wird. Auf der neuen Webseite wird mit heutigem Datum der Halbjahresabschluss zum 30.06.2025 veröffentlicht.

Alle Informationen, darunter Pflichtveröffentlichungen, Corporate News und Investor Relations-Material, werden ab sofort nur noch auf der neuen Domain bereitgestellt. Die frühere Homepage wird für die Veröffentlichung neuer Inhalte nicht mehr genutzt.

Dieser Schritt unterstreicht die Konzentration des Unternehmens auf die Marke LAMPETIA AG und vereinfacht den Zugang zu aktuellen Unternehmensinformationen für alle Stakeholder.

 

Kontakt für Presseanfragen:

Lampetia AG
Andre Baalhorn
Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt
ISIN: DE000A2DA406


30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lampetia AG
Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 89 123 92 163
E-Mail: ir@lampetia-ag.de
ISIN: DE000A2DA406
WKN: A2DA40
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
EQS News ID: 2206330

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2206330  30.09.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PCP PublicCapitalPartners AGmehr Nachrichten

Analysen zu PCP PublicCapitalPartners AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PCP PublicCapitalPartners AG 0,10 0,00% PCP PublicCapitalPartners AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um: US-Börsen leicher -- ATX schließt schwächer -- DAX letztlich im Plus -- Chinas Börsen gehen fester in die Feiertagspause
Am heimischen Aktienmarkt waren am Dienstag Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt ging es hingegen aufwärts. Die US-Börsen geben im Dienstagshandel etwas nach. Die Börsen in Asien fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen