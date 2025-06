EQS-News: LEHNER INVESTMENTS AG: Jahresabschluss 2024 mit positivem Ergebnis

EQS-News: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

LEHNER INVESTMENTS AG: Jahresabschluss 2024 mit positivem Ergebnis München, 30. Juni 2025 – Die LEHNER INVESTMENTS AG („LIAG“, ISIN DE000A2DA406) hat im Geschäftsjahr 2024 ein gegenüber dem Vorjahr verbessertes Jahresergebnis erzielt. Aus dem heute veröffentlichten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich ein Jahresergebnis von EUR 1,1 Mio. Wesentlicher Ergebnisbeitrag sind die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von EUR 1,6 Mio. Sie enthalten die Dividendenzahlung der maltesischen Tochtergesellschaft der LIAG aus einer periodenfremden Gewinnausschüttung des Vorjahresergebnisses. Im Vorjahr war noch ein deutlich mit Abschreibungen (EUR 31,8 Mio.) belasteter Jahresfehlbetrag von minus EUR 32,1 Mio. zu verzeichnen. Demgegenüber wird die Kostenseite deutlich durch die laufenden Rechtsstreitigkeiten mit Aktionären und durch die Sonderprüfungen belastet. Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2024 EUR 10,6 Mio. gegenüber EUR 9,1 Mio. zum 31.12.2023. Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich unverändert auf EUR 71,9 Mio. Das Jahresergebnis wirkt sich mindernd auf den Bilanzverlust aus, der zum 31.12.2024 EUR 104 Mio. (Vorjahr: EUR 105,1 Mio.) beträgt. Die Zahlung einer Dividende an die Aktionäre setzt voraus, dass zuvor der Bilanzverlust aufgeholt oder durch eine Kapitalherabsetzung beseitigt wird. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 ist über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Der Vorstand LEHNER INVESTMENTS AKTIENGESELLSCHAFT

Virchowstraße 2

D-80805 München

Ansprechpartner: Andre Baalhorn, Chief Financial Officer

E-Mail: ir@lehnerinvestments.com

Website: www.lehnerinvestments.de

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

ISIN: DE000A2DA406

