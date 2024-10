EQS-News: Leicht positive Entwicklung im dritten Quartal

EQS-News: NORDWEST HANDEL AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Geschäftsvolumen per 30.09.2024

NORDWEST Handel AG Leicht positive Entwicklung im dritten Quartal Dortmund, 15.10.2024 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 30.09.2024 wie folgt: Der NORDWEST-Konzern hat per 30.09.2024 ein Geschäftsvolumen von 3.484,5 Mio. € erzielt und damit den Vorjahreswert um -4,2% verfehlt. Im Jahresverlauf war jedoch eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Lag das Geschäftsvolumen im ersten Quartal 2024 noch -9,6% und im zweiten Quartal 2024 noch -5,0% unter den Vorjahreswerten, schloss das dritte Quartal mit einem Plus von +2,8% gegenüber dem Vorjahr positiv ab. Per 30.09.2024 war insbesondere die Entwicklung im Lagergeschäft erfreulich. So wurde der Vorjahreswert mit einem Volumen von 187,7 Mio. € um +0,7% leicht übertroffen. Die Entwicklung im Zentralregulierungsgeschäft (-4,0%) und Streckengeschäft (-7,9%) war zwar nach wie vor rückläufig, aber auch hier war im dritten Quartal eine Erholung zu verzeichnen. Diese war insbesondere auf eine Steigerung des Geschäftsvolumens im Geschäftsbereich Stahl zurückzuführen. Die Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner entwickelte sich leicht rückläufig und belief sich per 30.09.2024 auf 1.246. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche war die Entwicklung per 30.09.2024 sehr heterogen. Der Geschäftsbereich Handwerk-Industrie konnte seine gute Entwicklung aus dem ersten Halbjahr auch im dritten Quartal weiter fortsetzen und mit einem Geschäftsvolumen von 813,1 Mio. € den Vorjahreswert um +8,2% übertreffen. Während das ZR- und Streckengeschäft, unter anderem aufgrund der Akquise neuer Fachhandelspartner, ein Plus von +10,0% verzeichnete, schloss das Lagergeschäft leicht über dem Vorjahresniveau (+0,6%) ab. Weiterhin zufriedenstellend war die Entwicklung im Bereich TeamFaktor/Services. Mit einem Geschäftsvolumen von 994,5 Mio. € wurde auch hier der Vorjahreswert übertroffen (+3,3%). Dieses Wachstum beruhte insbesondere auf dem Volumenausbau im Bereich der klein- und mittelständischen Kunden sowie auf der Erweiterung des Kundenkreises. Lediglich der Volumenrückgang bei den Bestandskunden (u.a. im Stahlsektor) hat einen deutlicheren Anstieg verhindert. Die Geschäftsvolumina in den Geschäftsbereichen Bau und Stahl wurden im Geschäftsjahr 2024 bislang insbesondere durch die herausfordernde gesamtwirtschaftliche Lage geprägt. So verfehlte der Bereich Bau per September 2024 mit einem Geschäftsvolumen von 341,4 Mio. € das Vorjahr um -4,6%. Grund hierfür war die weiterhin angespannte konjunkturelle Lage im Bausektor und der damit verbundene deutliche Nachfrageeinbruch im gesamten Bauhauptgewerbe. Positiv stimmte weiterhin die Entwicklung im Lagergeschäft. Hier erreichte der Bereich Bau trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein starkes Plus von +9,3% gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Geschäftsvolumen von 1.123,3 Mio. € verfehlte auch der Geschäftsbereich Stahl per September das Vorjahresniveau um -15,5%. Diese Entwicklung war ebenfalls auf die Nachfrageeinbrüche aufgrund der schwachen Entwicklung vor allem im baukonjunkturellen Umfeld sowie zusätzlich auf ein rückläufiges Preisniveau zurückzuführen. Auch hier war jedoch eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Während der Vorjahreswert im ersten Quartal noch mit -27,7% und im zweiten Quartal mit -17,6% verfehlt wurde, lag das Geschäftsvolumen im dritten Quartal +2,7% über dem Vorjahreswert. Im Geschäftsbereich Haustechnik führte die angespannte wirtschaftliche Lage zu einem rückläufigen Volumen. Mit einem Geschäftsvolumen von 212,2 Mio. € wurde ein Rückgang von -10,2% gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dabei blieben sowohl das ZR- und Streckengeschäft (-10,6%) als auch das Lagergeschäft (-5,3%) hinter den Vorjahreswerten zurück. Die Konzern-Zwischenmitteilung per 30.09.2024 wird voraussichtlich am 14.11.2024 auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte veröffentlicht. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.246 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

