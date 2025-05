EQS-News: Matthias Storch scheidet als Vorstand der Good Brands AG aus

EQS-News: Good Brands AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

16.05.2025

Matthias Storch ist gemeinsam mit Marc Langner Gründer und größter Aktionär der Good Brands AG. Seit der Gründung in 2016 hatte Matthias Storch das Amt des Vorstands inne und trug maßgeblich zur Entwicklung der Gesellschaft bei. Matthias Storch repräsentierte die Good Brands AG in hervorragender Weise nach außen und hat die Startup-Szene in der Region wesentlich mitgeprägt. In den letzten Jahren konnte die Good Brands AG ihre Aktivitäten deutlich erweitern und hat das Team ausgebaut und professionalisiert und weiter unabhängiger von den Gründern gemacht. Diesen Weg wird die Gesellschaft weiter bestreiten und daher hat man sich gemeinschaftlich entschlossen auch den Vorstand zu verändern. Matthias Storch wird aber, unabhängig von der Rolle als Vorstand, die Good Brands AG weiterhin aktiv unterstützen und seine Kompetenzen, Erfahrung und Netzwerk einbringen.