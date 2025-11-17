Good Brands Aktie

17.11.2025 13:52:10

EQS-DD: Good Brands AG: Wolfgang Schuhmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.11.2025 / 13:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Wolfgang
Nachname(n): Schuhmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Good Brands AG

b) LEI
8945004V2BO4V3PUGH28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Aktie Good der Brands AG

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,70 EUR 38.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,70 EUR 38.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse Hamburg
MIC: XHAM


17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
Internet: www.goodbrands-ag.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101850  17.11.2025 CET/CEST





