EQS-DD: Good Brands AG: Wolfgang Schuhmann, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2025 / 13:50 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Wolfgang Nachname(n): Schuhmann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Good Brands AG

b) LEI

8945004V2BO4V3PUGH28

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Aktie Good der Brands AG

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,70 EUR 38.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,70 EUR 38.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Hamburg MIC: XHAM

