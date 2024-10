EQS-News: MAX Automation SE vollzieht Verkauf der MA micro Gruppe

EQS-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Verkauf

MAX Automation SE vollzieht Verkauf der MA micro Gruppe



30.09.2024 / 13:02 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



MAX Automation SE vollzieht Verkauf der MA micro Gruppe



Hamburg, 30. September 2024 – Die MAX Management GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Beteiligungsgesellschaft MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588), hat mit der Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen den Verkauf der MA micro Gruppe an Hitachi, Ltd (TSE:6501), ein im Nikkei 225 notiertes, weltweit tätiges japanisches Unternehmen, abgeschlossen. Mit Vollzug der Übernahme wird die MA micro automation von JR Automation Technologies, LLC, geführt, einem Unternehmen der Hitachi-Gruppe. Der Verkaufserlös für die MA micro Gruppe, bestehend aus der MA micro automation GmbH und ihren Tochtergesellschaften MA Life Science GmbH, Micro Automation LLC und Micro Automation LLP, bewegt sich in einer Spanne von ca. EUR 71,5 Mio. bis EUR 76,5 Mio. und soll im Wesentlichen zur Reduzierung von Finanzverbindlichkeiten dienen. Houlihan Lokey Germany begleitete die MAX Automation als Transaction Advisor und Hengeler Mueller als Legal Advisor.



KONTAKT: Marcel Neustock

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 – 40 – 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN: Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 – 89 – 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling‑, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588) . www.maxautomation.com

