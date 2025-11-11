EQS-News: naoo AG beschleunigt Transformation zur integrierten Media- Tech-Gruppe auf Basis starker Halbjahresergebnisse 2025

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Sonstiges

naoo AG beschleunigt Transformation zur integrierten Media- Tech-Gruppe auf Basis starker Halbjahresergebnisse 2025



11.11.2025 / 11:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

naoo AG beschleunigt Transformation zur integrierten Media-Tech-Gruppe auf Basis starker Halbjahresergebnisse 2025

Die Integration der Kingfluencers stärkt die Profitabilität (38 % Marge) und bildet Basis für skalierbares Wachstum in Influencer-Marketing, KI-gesteuerten Medien und digitalem Handel; Veröffentlichung des unabhängigen GBC Research Reports.

Zürich, 11. November 2025 – naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN: CH1323306329), ein Social-Media-Plattform- und Influencer-Marketing-Unternehmen, hat sich zu einer integrierten Media-Tech-Gruppe weiterentwickelt. Damit unterstreicht naoo den finanziellen und strategischen Erfolg der Kingfluencers-Übernahme. Dieser Schritt war ein wesentlicher Treiber der Halbjahresergebnisse: Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 4,3 Mio. (H1 2024: CHF 0,42 Mio.) – eine Verzehnfachung – während sich die Bruttomarge nahezu auf 38% verdoppelte.

Die neue operative Struktur des Unternehmens basiert auf drei komplementären, technologiegetriebenen Einheiten, die auf Skalierbarkeit und hohe Margen ausgelegt sind. Dazu gehören das etablierte Kerngeschäft Influencer Marketing, verstärkt durch Kingfluencers, sowie die neuen Wachstumsfelder Creator-Driven Commerce & Content Hubs zur direkten Monetarisierung von Creator-Communities sowie Vertical Shorts & AI-Powered Distribution für kuratierte Kurzvideo-Inhalte.

„Wir haben uns von einer reinen Social-Media-Plattform zu einer diversifizierten Gruppe mit einer technologiegetriebenen Infrastruktur für skalierbares Wachstum entwickelt“, sagte Dr. Thomas Wolfsenberger, Gründer der naoo AG. „Unsere Halbjahreszahlen und die gestärkten Margen bestätigen unsere Strategie, die gesamte Wertschöpfungskette zwischen Marken, Creators und Konsumenten zu bedienen. "Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumsphase auf der MKK-Konferenz vorzustellen.“

„Unsere Bruttomarge von 38 % im ersten Halbjahr unterstreicht die starke Wirtschaftlichkeit unseres integrierten Modells“, sagte Kevin Dragon, CFO der naoo AG. „Wir verfügen nun über ein cash-generierendes Kerngeschäft und setzen Kapital gezielt ein, um unsere wachstumsstarken Technologieeinheiten effizient zu skalieren.“

Strategische Entwicklung und unabhängige Analyse

Die strategische Transformation und die finanzielle Entwicklung des Unternehmens werden in einem Research Update von GBC AG analysiert. Der Bericht beleuchtet das skalierbare Plattformmodell der naoo AG und ihre Marktposition innerhalb der Creator Economy. Der vollständige Bericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: https://naoo.com/

Das Management wird die Unternehmensstrategie und den Wachstumsausblick auf der MKK Investoren Konferenz am 12. November 2025 um 16:30 Uhr (Raum GBC III, The Charles Hotel, München) vorstellen.

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Über Kingfluencers

Kingfluencers AG ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing mit Hauptsitz in Zürich und Teil der naoo Group. Seit 2016 hat sich das Unternehmen als Schlüsselpartner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen umsetzen möchten. Dabei kombiniert Kingfluencers Performance Marketing mit kraftvollem Storytelling über alle relevanten Kanäle hinweg. Mit einem starken Netzwerk von 3.800 Influencern in der Schweiz und in Deutschland, einer eigenen Kampagnenplattform und einem ergebnisorientierten, datenbasierten Ansatz hat Kingfluencers über 2.100 erfolgreiche Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde Kingfluencers Teil der naoo Group – mit dem Ziel, die Zukunft von Social Media in der Schweiz und darüber hinaus aktiv mitzugestalten. Kingfluencers hat über 2.100 erfolgreiche Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde Kingfluencers Teil der naoo Group – mit dem Ziel, die Zukunft von Social Media in der Schweiz und darüber hinaus aktiv mitzugestalten.

Haftungsausschluss:

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken. Der Research-Bericht der GBC AG wurde im Auftrag und auf Kosten der naoo AG erstellt. Die naoo AG übernimmt keine Verantwortung für die im Bericht enthaltenen Einschätzungen, Prognosen oder Empfehlungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens dar und ersetzt keine eigene Anlageentscheidung der Empfängerin oder des Empfängers.

Kontakt für Investoren

Aisha Lindman, MBA

Phone: +41 (0)79 867 10 10

E-Mail: IR@naoo.com

Kontakt für Medien

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com