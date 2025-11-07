ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A40NNU / ISIN: CH1323306329

07.11.2025 20:10:03

EQS-News: naoo AG Präsentiert Integration von Kingfluencers und KI-Fortschritte auf Führenden Investorenkonferenzen

naoo AG Präsentiert Integration von Kingfluencers und KI-Fortschritte auf Führenden Investorenkonferenzen

07.11.2025 / 20:10 CET/CEST
Medienmitteilung 

naoo AG Präsentiert Integration von Kingfluencers und KI-Fortschritte auf Führenden Investorenkonferenzen

  • Teilnahme an der 40. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (12.–13. November 2025) und am Deutschen Eigenkapitalforum (24.–26. November 2025)
  • Erfolgreiche Integration der Kingfluencers AG, die wiederkehrende und profitable Kampagnenerlöse stärkt
  • Fortschritte der KI- und Dateninfrastruktur in den Bereichen Personalisierung, semantische Suche und Matching-Services
  • Treffen mit institutionellen Investoren und Analysten zur Erweiterung der Sichtbarkeit an den europäischen Kapitalmärkten

 

Zürich, 07. November 2025 – Die naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN: CH1323306329, “naoo” oder das “Unternehmen”) gibt heute ihre Teilnahme an zwei führenden europäischen Investorenkonferenzen im November bekannt: der 40. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) und dem Deutschen Eigenkapitalforum (EKF).

Auf beiden Veranstaltungen wird naoo über den aktuellen operativen Fortschritt berichten und dabei die vollständige Integration der Kingfluencers AG – der führenden Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing – in das operative Modell des Unternehmens hervorheben. Diese Integration trägt zu einer stabilen Basis wiederkehrender, profitabler Kampagnenerlöse bei und stärkt die Kompetenzen von naoo im Bereich Creator-Marketing.

Darüber hinaus wird das Unternehmen die jüngsten Fortschritte in seiner KI- und Dateninfrastruktur vorstellen, die Personalisierung, semantische Suche und Matching-Services innerhalb des Plattform-Ökosystems unterstützt. Diese Entwicklungen bilden eine zentrale Säule der Monetarisierungsstrategie und der mittelfristigen Wachstumsstrategie von naoo.

40. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK)
Unternehmenspräsentation und Investoren 1:1 Meetings
Datum: 12.–13. November 2025
Präsentationsslot: 16:30–17:05 Uhr (MEZ)
Ort: The Charles Hotel – Rocco Forte Hotels, München, Deutschland

Deutsches Eigenkapitalforum 2025 (EKF)
Unternehmenspräsentation und Investoren 1:1 Meetings
Datum: 24.–26. November 2025
Präsentationsslot: Mittwoch, 26. November 2025, 10:05 Uhr (MEZ)
Ort: Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt am Main, Deutschland

Die 30-minütigen Präsentationen beinhalten eine Q&A-Session und konzentrieren sich auf die Ergebnisse der Integration sowie die Fortschritte im Bereich KI- und Dateninfrastruktur, die die Monetarisierungsstrategie und die wiederkehrenden Kampagnenerlöse von naoo unterstützen.

Weitere Informationen zur naoo AG finden Sie unter www.naoo.com.

 

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Über Kingfluencers

Kingfluencers ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen als zentraler Partner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen realisieren möchten. Mit einem umfassenden Netzwerk aus über 3'000 Influencern, datenbasierten Strategien und einer hauseigenen KI-gestützten Kampagnenplattform bietet Kingfluencers Marken innovative Lösungen zur Optimierung ihrer digitalen Reichweite. Das Unternehmen kombiniert Performance-Marketing mit Storytelling und deckt alle relevanten Kanäle ab – von Instagram, TikTok und YouTube bis hin zu B2B-Influencer-Marketing und Employee Advocacy. Mit seinem interdisziplinären Team setzt Kingfluencers neue Massstäbe für kreatives, datengetriebenes und zielgerichtetes Influencer-Marketing in der Schweiz und darüber hinaus.

 

Kontakt für Investoren

Aisha Lindman, MBA
Phone: +41 (0)79 867 10 10
E-Mail: IR@naoo.com


Kontakt für Medien

Karl Fleetwood
Chief Operating Officer
Phone: +41 (0)79 867 10 10

 


Sprache: Deutsch
Unternehmen: naoo AG
Baarerstrasse 21
6300 Zug
Schweiz
E-Mail: investors@naoo.com
Internet: www.naoo.com
ISIN: CH1323306329
WKN: A40NNU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
