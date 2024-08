EQS-News: NEON EQUITY: Eva Katheder neues Aufsichtsratsmitglied

EQS-News: Neon Equity AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NEON EQUITY: Eva Katheder neues Aufsichtsratsmitglied



NEON EQUITY: Eva Katheder neues Aufsichtsratsmitglied Frankfurt, 27. August 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408) teilt mit, dass das Amtsgericht Frankfurt Eva Katheder auf Antrag der Gesellschaft zum neuen Aufsichtsratsmitglied bestellt hat. Sie folgt auf Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, der sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Mit Eva Katheder gewinnt NEON EQUITY eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Erfahrung im Bereich Private Equity und Venture Capital für den Aufsichtsrat. Die Betriebswirtin und Inhaberin einer Beratungsgesellschaft war zuvor u.a. in Managementpositionen bei der DIH Deutsche Industrie Holding GmbH und in Leitungsfunktionen beim internationalen Handelskonzern Tengelmann im Bereich strategische Planung, Controlling und Marktforschung tätig. Als Geschäftsführerin der DIH /HMD Investco S.à.r.l., Luxembourg, war Eva Katheder u.a. für die (Re)-Strukturierung, Unternehmensentwicklung und die M&A-Projekte verantwortlich. Katheder ist aktuell zudem Mitglied in mehreren Aufsichtsräten u.a. von Unternehmen mit Schwerpunkt Green Energy und Digitalisierung . Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

