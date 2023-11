EQS-News: ParTec AG und Quantum Machines intensivieren erfolgreiche Zusammenarbeit

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ParTec AG und Quantum Machines intensivieren erfolgreiche Zusammenarbeit München, 27. November 2023 – Die ParTec AG, führend in der Entwicklung und dem Bau von modularen Supercomputern, und Quantum Machines, Anbieter von bahnbrechenden Lösungen zur Quantenkontrolle, die die Entwicklung von praktischen Quantencomputern beschleunigen, haben angekündigt, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. ParTec und Quantum Machines werden bei der Entwicklung von Produkten zusammenarbeiten, die die Quantum Orchestration Platform von Quantum Machines mit dem proprietären IP von ParTec zusammenbringen. Bis 2024 wird ParTec eine umfassende Qubit-agnostische Lösung anbieten, die auf einem komponentenbasierten Design und der darin eingebetteten Quantum Machines-Technologie basiert. Dieser Ansatz ermöglicht es den Kunden, verschiedene Technologien für Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs) von verschiedenen Herstellern zu erwerben und sie in eine einheitliche Systemarchitektur von einem Anbieter zu integrieren, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Qbridge, das von ParTec und QM gemeinsam entwickelt und Anfang des Jahres vorgestellt wurde, bildet die Grundlage für die nahtlose Einbindung von Hochleistungs- und Quantencomputern. QBridge bietet eine sichere, effiziente und vertraute Umgebung für große HPC-Zentren, Cloud-Anbieter und Forschungsgruppen, die Quantencomputer in ihre bestehende Infrastruktur integrieren möchten. Erweitert mit der ParaStation Modulo Software-Suite von ParTec, ermöglicht QBridge modulare Rechenkapazitäten zwischen klassischen Hochleistungsrechenressourcen und Quantencomputerressourcen. QBridge wird derzeit am israelischen Zentrum für Quantencomputer getestet und soll bis Ende 2023 allgemein verfügbar sein. Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG, kommentiert: "ParTecs Expertise in der Entwicklung von modularen Supercomputern und Quantencomputern passt perfekt zu Quantum Machines' revolutionärer Technologie, die es ermöglicht, selbst die fortschrittlichsten Quantenalgorithmen auf einer Vielzahl von Quantencomputern auszuführen und sie nahtlos in HPCs zu integrieren." Itamar Sivan, CEO von Quantum Machines, fügte hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit ParTec läutet eine Quantenzukunft ein, die HPC-Systeme mit Quantenbeschleunigern befeuert und Quantencomputer mit klassischen HPC-Ressourcen. Das ist ein wichtiger Schritt für das klassische Quanten-Supercomputing." Im Rahmen der strategischen Expansion wird ParTec in München eine neue Produktionsstätte für die Montage und Prüfung von kryogenen und nicht-kryogenen Quantensystemen errichten. Die Investitionskosten werden sich im ersten Schritt voraussichtlich auf fünf Millionen Euro belaufen. Die "ParTec Quantum Factory" soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen. Über ParTec AG: Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst den Vertrieb von zukunftsweisenden Hochleistungsrechnern (HPC) und Quantencomputern (QC) sowie Beratungs- und Unterstützungsleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Der Ansatz der dynamischen modularen Systemarchitektur (dMSA) ist ein einzigartiges und erfolgreiches Merkmal der ParTec AG, das sich insbesondere für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der KI bewährt hat. Weitere Informationen zum Unternehmen und den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich High-Performance Computing und Quantencomputing finden Sie unter www.par-tec.com. Kontakt für Presseanfragen: E-Mail: press@par-tec.com, Telefon: +4915122675393 Investor Relations Manager: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Doron Kaufmann partec@edicto.de +496990550551 Über Quantum Machines: Quantum Machines (QM) treibt Quantendurchbrüche voran, die die Realisierung von praktischen Quantencomputern beschleunigen. Die Quantum Orchestration Platform (QOP) des Unternehmens definiert die Steuerungs- und Betriebsarchitektur von Quantenprozessoren grundlegend neu. Die umfassende Hardware- und Softwareplattform ist in der Lage, selbst die komplexesten Algorithmen sofort auszuführen, einschließlich Quantenfehlerkorrektur, Multi-Quadranten-Kalibrierung und mehr. Der QOP trägt dazu bei, das volle Potenzial eines jeden Quantenprozessors auszuschöpfen und ermöglicht eine beispiellose Weiterentwicklung und Beschleunigung von Quantentechnologien sowie die Skalierung auf Tausende von Qubits. Besuchen Sie uns unter: www.quantum-machines.co Kontakt für Presseanfragen: Gavriel Cohen | gavriel@concrete.media | +1 914-336-4633

