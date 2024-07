EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 55.649 Orders im Juni

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 55.649 Orders im Juni



05.07.2024 / 08:00 CET/CEST

Düsseldorf, 5. Juli 2024 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juni 55.649 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 5,71 % gegenüber dem Vormonat (+20,94 % ggü. Juni 2023). Juni 2024 Mai 2024 Juni 2023 Orders gesamt 55.649 59.019 46.014 Wertpapier–Orders 54.193 58.053 42.389 Future–Kontrakte 7.217 6.421 7.556 Im Juni lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 131,71 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 5,92 % gegenüber dem Vormonat (+3,72 % ggü. Juni 2023). Per 30.06.2024 wurden bei der sino AG 269 Depots betreut (-0,37 % ggü. Vormonat). Aktuell bietet die sino eine Exklusiv-Aktion mit der Societe Generale an. Alle Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen können für 2,50 EUR flat* gehandelt werden.

*Festpreis pro Order-ID exkl. Drittgebühren. Aktion bis 30.11.2024

