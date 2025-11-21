sino Aktie
WKN: 576550 / ISIN: DE0005765507
|
21.11.2025 17:31:53
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse
|
EQS-News: sino AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 21. November 2025
Die sino AG ist nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main teil.
CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 24.11.2025 um 17:25 Uhr die sino und ihre Geschäftsfeldentwicklung und steht vorher für Gespräche zur Verfügung.
Die Präsentation steht für alle Interessenten auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link bereit:
sino-AG_Eigenkapitalforum_24.11.2025.pdf
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katharina Steller-Pfeiffer, ksteller-pfeiffer@sino.de 0211 3611–1221
21.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2234486
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2234486 21.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!