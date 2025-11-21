EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die sino AG ist nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main teil.



CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 24.11.2025 um 17:25 Uhr die sino und ihre Geschäftsfeldentwicklung und steht vorher für Gespräche zur Verfügung.



Die Präsentation steht für alle Interessenten auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link bereit:



sino-AG_Eigenkapitalforum_24.11.2025.pdf



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katharina Steller-Pfeiffer,

