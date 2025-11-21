sino Aktie

21.11.2025 17:31:53

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

sino AG | High End Brokerage: CEO Ingo Hillen präsentiert auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse

21.11.2025 / 17:31 CET/CEST
Düsseldorf, 21. November 2025

Die sino AG ist nimmt am diesjährigen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main teil.

CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag, den 24.11.2025 um 17:25 Uhr die sino und ihre Geschäftsfeldentwicklung und steht vorher für Gespräche zur Verfügung.

Die Präsentation steht für alle Interessenten auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link bereit:

sino-AG_Eigenkapitalforum_24.11.2025.pdf

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katharina Steller-Pfeiffer, ksteller-pfeiffer@sino.de  0211 3611–1221
 

Sprache: Deutsch
Unternehmen: sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49(0)211 3611-0
Fax: +49(0)211 3611-1136
E-Mail: info@sino.de
Internet: www.sino.de
ISIN: DE0005765507
WKN: 576550
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2234486

 
2234486  21.11.2025 CET/CEST

