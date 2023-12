EQS-News: Spanische Post Correos hat PhonePOS-App von Rubean in Spanien ausgerollt

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Umsatzentwicklung

Spanische Post Correos hat PhonePOS-App von Rubean in Spanien ausgerollt



13.12.2023 / 09:56 CET/CEST

Spanische Post Correos hat PhonePOS-App von Rubean in Spanien ausgerollt Postboten und Paketzusteller können durch die Rubean-App jetzt Kartenzahlungen per Nachnahme annehmen.

Nur vier Monate nach Vertragsunterzeichnung hat Correos in einem ersten Schritt innerhalb einer Woche die PhonePOS-App von Rubean auf den ersten 12.000 Kurier-Mobilgeräten ausgerollt.

Die Rubean-App wurde vom Generalunternehmer NTT DATA Spain S.L.U. in die Geschäftsprozesse von Correos integriert. München, den 13. Dezember 2023. Das FinTech-Unternehmen Rubean AG (Symbol: R1B:ETR, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, München) hat in strategischer Partnerschaft mit NTT DATA Spain S.L.U. innerhalb von vier Monaten das Großprojekt der Spanischen Post "Correos" umgesetzt. In einem ersten großen Schritt wurden innerhalb einer Woche die ersten 12.000 Correos-Mobilgeräte vollautomatisch mit der Rubean Point-of-Sale-Anwendung ausgestattet und aktiviert. Der nächste Rollout von weiteren 15.000 Rubean-Apps ist für Januar 2024 geplant. An der Haustür des Sendungsempfängers scannen die Postboten und Paketzusteller das Paket des Kunden, prüfen, ob ein Betrag zu zahlen ist, und lassen den Kunden einfach kontaktlos mit dessen Bankkarte am mobilen Scanner bezahlen. Rubean erhält für die aktivierten Terminals eine monatliche Grundgebühr und verdient zusätzlich an jeder durchgeführten Transaktion. Die Rubean-App PhonePOS ist eine rein softwarebasierte und zertifizierte Kartenakzeptanzlösung für Mobilgeräte und hat eine führende Position im schnell wachsenden softPOS-Markt. PhonePOS von Rubean ist in Spanien die einzige softPOS-Lösung, die an das nationale Zahlungsgateway Redsys angebunden ist. Über Rubean AG Die Rubean AG (Symbol: R1B, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, München) ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und Unternehmen in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrsmärkten und XETRA notiert. www.rubean.com Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com

