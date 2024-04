EQS-News: Stabwechsel im Vorstandsressort der init SE

EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Personalie

Stabwechsel im Vorstandsressort der init SE



08.04.2024

Dr. Jürgen Greschner übergibt an Martin Timmann

Langjähriger Vertriebsvorstand will kürzertreten, bleibt aber als Direktor im Konzern

Nachfolger verdreifachte innerhalb weniger Jahre den Umsatz bei init Tochter HanseCom

Nahtloser Übergang zu Beginn des 4. Quartals 2024

Im Vorstand der init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) wird es zum 1. Oktober 2024 eine Veränderung geben. Dr. Jürgen Greschner (62), langjähriger Vertriebsvorstand, wird auf eigenen Wunsch zu diesem Zeitpunkt aus dem Vorstand ausscheiden. Seine Funktion übernimmt Martin Timmann (56), bisher Geschäftsführer der HanseCom Public Transport Ticketing Solutions GmbH, Hamburg, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der init.

Dr. Jürgen Greschner ist als Vorstand seit 2004 für den Vertrieb der init verantwortlich und hat maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Internationalisierung des Unternehmens. Er baute bereits ab 1999 in den USA als alleiniger Geschäftsführer die INIT Innovations in Transportation, Inc., auf, heute eine tragende Säule des Konzerns. Zuletzt konnte in Atlanta/USA der bislang größte Auftrag der Unternehmensgeschichte mit über 100 Millionen USD gewonnen werden. Auch Transport for London (TfL) hat sich vor kurzem für ein Projekt mit init in ähnlicher Größenordnung für die Erneuerung seines Flottenmanagementsystems entschieden. Seit 2015 ist Jürgen Greschner darüber hinaus stellvertretender Vorstandsvorsitzender der init SE.

«Unter der Ägide von Jürgen Greschner gelang init der internationale Durchbruch mit Standorten in 14 Ländern auf vier Kontinenten. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und freuen uns, dass er der init verbunden bleibt», würdigt Aufsichtsratsvorsitzender Hans‑Joachim Rühlig die Verdienste von Dr. Jürgen Greschner.

«Seit 2004 konnte der init Konzern den Umsatz von 30 Mio. Euro auf über 200 Mio. Euro steigern. Es hat mir große Freude bereitet, zusammen mit meinen Vorstandskollegen die erfolgreiche Strategie der init in den letzten zwei Jahrzehnten mitzugestalten. Aus privaten Gründen habe ich den Entschluss gefasst, nun etwas kürzer zu treten. Dennoch werde ich gerne weiterhin mein Wissen und meine Erfahrung dem Unternehmen im Sinne einer weiteren positiven Entwicklung in einer anderen Funktion zur Verfügung stellen. Bei Aufsichtsrat, Vorstand, Mitarbeitern, Kunden und Partnern möchte ich mich für die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken», so Dr. Jürgen Greschner.

Sein Nachfolger Martin Timmann kann ebenfalls auf eine langjährig erfolgreiche Karriere im Geschäft für Mobilitätslösungen zurückblicken. Als Sprecher der Geschäftsführung der HanseCom Public Transport Ticketing Solutions GmbH (seit 2013) verantwortete er eine Expansionsstrategie, die dazu führte, dass HanseCom seit der Akquisition durch init den Umsatz mehr als verdreifachte. Heute ist die HanseCom Lieferant eines Ticketinghintergrundsystems für nahezu alle großen deutschsprachigen Verkehrsbetriebe, wie bspw. Berlin, Hamburg und Wien. Mit über 2 Mio. mobilen Nutzern ist das Unternehmen auch Partner für mehr als 60 Verkehrsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und damit der führende Handy Ticketing Anbieter.

«Martin Timmann ist für uns aufgrund seiner Qualifikation und seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung im internationalen Vertrieb von Software-Produkten für den ÖPNV ein logischer Nachfolger in der Funktion des Vertriebsvorstands. Seit die HanseCom Teil des init Konzerns ist, wurden zahlreiche innovative Smart Ticketing Projekte realisiert. Wir freuen uns darauf, dass weltweit noch viele weitere Projekte hinzukommen, denn in diesem Zukunftsfeld sehen wir weiterhin große Wachstumspotenziale insbesondere auch in Nordamerika», so init Gründer und Vorstandsvorsitzender Dr. Gottfried Greschner.

