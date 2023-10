EQS-News: STEICO SE: Stabilisierung der Nachfrage im dritten Quartal

EQS-News: STEICO SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

STEICO SE: Stabilisierung der Nachfrage im dritten Quartal



18.10.2023 / 21:30 CET/CEST

STEICO SE: Stabilisierung der Nachfrage im dritten Quartal Feldkirchen bei München, 18. Oktober 2023 – Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute seine Zwischenmitteilung zum dritten Quartal veröffentlicht. 9-Monats-Entwicklung Kennzahl 9M 2023 9M 2022 Umsatzerlöse 282,4 Mio. € 348,9 Mio. € Gesamtleistung (GL) 277,7 Mio. € 358,7 Mio. € EBITDA 47,3 Mio. € 75,6 Mio. € EBITDA-Marge in % GL 17,0 % 21,1 % EBIT 25,7 Mio. € 57,5 Mio. € EBIT-Marge in % GL 9,3 % 16,0 % Konzernperiodenüberschuss 14,2 Mio. € 41,2 Mio. € Eigenkapitalquote in %

(30.09.2023 zum 31.12.2022) 48,9 % 53,5 % Inflation, gestiegene Finanzierungskosten und verschärfter Wettbewerb belasten die Nachfrage in fast allen Absatzmärkten. Deutschland, der Hauptmarkt des STEICO Konzerns, ist mit einem Umsatzrückgang von 29,1% in den ersten neun Monaten besonders betroffen. Neben der schwachen Neubaukonjunktur hat hier die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der politischen Rahmenbedingungen zu spürbaren Aufschiebe-Effekten bei der Sanierungstätigkeit geführt. Gegen Ende des dritten Quartals gewann die Belebung der Nachfrage jedoch zunehmend an Dynamik. Insgesamt liegt der 9-Monats-Umsatz mit 282,4 Mio. € um 19,1% unter dem Vorjahreszeitraum. Das 9-Monats EBITDA lag bei 47,3 Mio. € (-37,3%) und das EBIT bei 25,7 Mio. € (-55,3%). Die 9-Monats EBITDA-Marge belief sich auf 17,0%, die EBIT-Marge lag bei 9,3%. Isolierte Betrachtung des dritten Quartals 2023 Im dritten Quartal 2023 konnte der STEICO Konzern einen Umsatz von 92,4 Mio. € erwirtschaften. Das entspricht einem Rückgang von 17,1% (Vorjahr 111,4 Mio. €). Der Rohertrag lag im dritten Quartal bei 40,5 Mio. € und damit um 13,8% unterhalb des Vorjahreswertes (Q3 2022: 46,9 Mio. €). Das EBITDA beläuft sich im dritten Quartal auf 17,2 Mio. € und liegt damit um 31,4% unter Vorjahr (Q3 2022: 25,1 Mio. €). Die EBITDA-Marge im dritten Quartal beläuft sich auf 19,3% (Vorjahr 21,6%). Das EBIT lag im dritten Quartal bei 9,7 Mio. €, was ein Minus von 49,2% darstellt (Q3 2022: 19,0 Mio. €). Die EBIT-Marge im dritten Quartal beläuft sich auf 10,8% (Vorjahr 16,4%). Das EBT lag im dritten Quartal bei 8,0 Mio. €, was einen Rückgang von 57,1% darstellt (Q3 2022: 18,6 Mio. €). Der Periodenüberschuss lag im dritten Quartal bei 5,2 Mio. € und damit um 63,6 % unter Vorjahr (Q3 2022: 14,3 Mio. €). Ausblick Nach wie vor verfügt die Mehrzahl der Betriebe in der Holzbaubranche über einen Auftragsüberhang bis ins Jahr 2024, der sich stabilisierend auswirkt. Zugleich erwartet die Unternehmensleitung weiterhin eine deutliche Aktivitätenverschiebung in den Sanierungsbereich, sodass sich die Stabilisierung auch im vierten Quartal fortsetzen dürfte. Das Management geht für das Gesamtjahr von einem Umsatz-Minus von -15% bis -17% gegenüber dem Vorjahr aus. Die EBIT-Marge wird weiterhin in einem Bereich zwischen 8% und 10% erwartet (im Verhältnis zur Gesamtleistung). Der vollständige Bericht steht unter www.steico.com/ir zum Download bereit.

Unternehmensprofil Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Zu den Dämmstoffen zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Fassadendämmstoffe, sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine einzigartige Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchner Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. Kontakt

18.10.2023 CET/CEST

