EQS-News: technotrans bleibt nach starkem 3. Quartal auf Wachstumskurs und steigert EBIT um 68 % gegenüber dem Vorjahr

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

technotrans bleibt nach starkem 3. Quartal auf Wachstumskurs und steigert EBIT um 68 % gegenüber dem Vorjahr



18.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Konzernumsatz steigt um 4,6 % auf 183,5 Mio.€ (Vorjahr: 175,5 Mio. €)

EBIT-Marge substanziell erhöht auf 7,0 % (Vorjahr: 4,3 %)

Free Cashflow signifikant gesteigert auf 8,0 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €)

Ergebnis pro Aktie mit 1,15 € deutlich über Vorjahr (0,66 €)

Prognose für 2025 bestätigt

Sassenberg, 18. November 2025 – Der technotrans-Konzern hat im 3. Quartal 2025 in einem herausfordernden Umfeld seine positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg in den ersten 9 Monaten des Jahres um 4,6 % auf 183,5 Mio. € (Vorjahr: 175,5 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür war eine gestiegene Nachfrage in den Fokusmärkten Energy Management, Healthcare & Analytics und Print. Das operative Konzernergebnis (EBIT) verbesserte sich um 68 % auf 12,8 Mio. € aufgrund eines optimierten Produktmixes sowie erfolgreich umgesetzter Maßnahmen zur Effizienzsteigerung . Die EBIT-Marge erhöhte sich entsprechend deutlich auf 7,0 % (Vorjahr: 4,3 %). Der Return on Capital Employed (ROCE) stieg spürbar auf 16,3 % (Vorjahr: 10,8 %). Mit Veröffentlichung der Strategie „Ready for Growth 2030“ hat technotrans die Weichen für weiteres profitables Wachstum in den Jahren 2026 bis 2030 gestellt.

„Die Ergebnisse des 3. Quartals untermauern den Erfolg der strukturellen Neuausrichtung: technotrans wächst profitabel, steigert die Kapitalrendite und baut seine Position in attraktiven Wachstumsmärkten gezielt aus. Unser Fokus auf Technologie, Effizienz und Kundennähe zahlt sich aus“, betont Michael Finger, CEO der technotrans SE.

Fokusmärkte Energy Management, Healthcare & Analytics und Print als Wachstumstreiber

Im Fokusmarkt Energy Management stieg der Umsatz um 11 % auf 28,7 Mio. €. Neben den Batteriethermomanagementsystemen (BTMS) für E-Busse und Schienenfahrzeuge lieferte technotrans Hochleistungskühlsysteme für Satellitenbodenstationen sowie Flüssigkeitskühlsysteme (CDU‘s) für Datacenter. Der Fokusmarkt Healthcare & Analytics legte um 40 % auf 15,1 Mio. € zu, getragen von einer hohen Nachfrage nach Kühlsystemen für Analytik, Labortechnik, Gepäckscanner sowie die Halbleiterfertigung. Im Fokusmarkt Print verzeichnete technotrans ein Umsatzplus von 8 % auf 63,2 Mio. €, gestützt durch starke Zuwächse in Anwendungen für den Verpackungs-, Flexo- und Digitaldruck. Mit dem Abschluss eines exklusiven Rahmenvertrags mit Windmöller & Hölscher wurde ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau der Marktposition erreicht. Im Fokusmarkt Plastics führte das schwache konjunkturelle Umfeld zu einem Umsatzrückgang um 2 % auf 37,4 Mio. €. technotrans setzte seine Vertriebsaktivitäten mit hoher Intensität fort und präsentierte sich auf der K-Messe in Düsseldorf mit intelligenten und energieeffizienten Lösungen als innovativer Zukunftspartner für die kunststoffverarbeitende Industrie. Der Fokusmarkt Laser blieb mit einem Minus von 9 % auf 29,0 Mio. € durch die schwache Konjunktur sowie durch zunehmenden strukturellen Wettbewerbsdruck aus China in besonderem Umfang belastet.

Deutliche Ergebnisverbesserung im Segment Technology

Das Segment Technology steigerte seinen Umsatz um 6,6 % auf 138,6 Mio. € und das EBIT auf 5,8 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €). Die Segmentrendite stieg deutlich auf 4,2 %. Das Segment Services erzielte bei nahezu konstantem Umsatz von 44,9 Mio. € (Vorjahr: 45,5 Mio. €) eine stabile EBIT-Marge von 15,5 %. Der Anteil des Segments Services am Konzernumsatz lag bei 25 %.

Die operative Ergebnisstärke spiegelt die Erfolge des im Geschäftsjahr 2024 umgesetzten Effizienzprogramms ttSprint sowie weiterer in 2025 getroffener Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung wider. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 29,2 % (Vorjahr: 27,3 %).

Solide Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme betrug zum 30. September 2025 170,2 Mio. € (+4,8 %). Die Eigenkapitalquote blieb mit 59,9 % auf komfortablem Niveau. Die Nettoverschuldung reduzierte sich um 9 % auf 16,9 Mio. €. Der Free Cashflow stieg signifikant auf 8,0 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €). Die liquiden Mittel beliefen sich auf 19,4 Mio. €, ergänzt durch freie Kreditlinien von 19,3 Mio. €.

Strategie „Ready for Growth 2030“: Kurs auf beschleunigtes Wachstum

Mit der neuen Konzernstrategie „Ready for Growth 2030“, die im Oktober 2025 im Rahmen eines Kapitalmarkttages am Hauptsitz in Sassenberg vorgestellt wurde, richtet technotrans seine Organisation konsequent auf beschleunigtes und nachhaltiges Wachstum aus. Ziel ist es, bis zum Geschäftsjahr 2030 den Umsatz auf mehr als 350 Mio. € zu steigern und eine EBIT-Marge von 9 bis 12 % zu erzielen.

Vorstand bestätigt Prognose für 2025

Der Vorstand zeigt sich vor dem Hintergrund des starken 3. Quartals sehr zufrieden mit dem Geschäftsverlauf und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025, einen Konzernumsatz zwischen 245 Mio.€ und 265 Mio.€ bei einer EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % und einen ROCE zwischen 13 % und 16 % zu erreichen.

„technotrans zeigt auch im derzeitigen herausfordernden Umfeld Stabilität, Innovationskraft und Ertragsstärke. Das unterstreicht die Qualität unseres Geschäftsmodells und die Disziplin, mit der wir unsere Ziele verfolgen. Mit „Ready for Growth 2030“ richten wir technotrans konsequent auf zukünftiges Wachstum aus. Damit schaffen wir langfristig Wert für Kunden, Mitarbeitende sowie Aktionärinnen und Aktionäre“, so Michael Finger.

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität , High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.