SGT German Private Equity Aktie

SGT German Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1MMEV / ISIN: DE000A1MMEV4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.08.2025 11:35:13

EQS-News: The Payments Group Holding – Anlauf der strategischen Kooperation mit Bluecode technisch und wirtschaftlich erfolgreich

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Markteinführung/Joint Venture
The Payments Group Holding – Anlauf der strategischen Kooperation mit Bluecode technisch und wirtschaftlich erfolgreich

15.08.2025 / 11:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Nahezu weltweit einsatzfähige Payment-App eines führenden europäischen mobilen Zahlungsdienstes mit rund 160 Millionen Akzeptanzstellen
  • Zusammenarbeit mit internationalen Netzwerken wie Alipay+ und Discover Global Network sowie Mitgliedschaft in der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA)
  • Start umfangreicher Marketingkampagnen, darunter das neue „Travel Wallet“

Frankfurt am Main, 15. August 2025 – Die strategische Kooperation zwischen der The Payments Group (TPG) und Bluecode, einem führenden europäischen Bezahlsystem, ist erfolgreich angelaufen. Die TPG hat eine hoch skalierbare, nahtlos in die Bluecode-App integrierte Softwarelösung bereitgestellt, die mit internationalen Zahlungsdiensten wie Alipay+ interoperabel ist. Während der Anlaufphase wurden technische Herausforderungen gelöst sowie Systeme und Prozesse optimiert.

Schon in den ersten Wochen verzeichnete die Prepaid-Lösung der TPG eine erfreulich hohe Zahl an Nutzern, die ihr für Bluecode-Zahlungen nutzbares Wallet bei der Calida Financial Ltd., einer TPG-Gesellschaft, mit Guthaben aufgeladen haben – noch bevor die aktive Vermarktung begann. Nun starten die Partner mit den vorbereiteten, breit angelegten Marketingkampagnen. Die mit der Calida-Prepaid-Lösung realisierte, attraktive globale Bezahlmöglichkeit wird dabei unter anderem als „Travel Wallet“ für Vielreisende positioniert und erschließt so neue Einsatzmöglichkeiten außerhalb des etablierten Bluecode-Akzeptanznetzwerks.

Die The Payments Group Holding (PGH) wurde 2012 gegründet und im August 2024 umfirmiert. Im selben Monat vereinbarte PGH die Übernahme von vier kooperierenden FinTech- und PayTech-Unternehmen, die gemeinsam die The Payments Group bilden. Nach der bereits erteilten, mutmaßlich abschließenden Zustimmung der MFSA wird das Closing der Transaktion in den kommenden Monaten erwartet.
 

15.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Senckenberganlage 21
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 348690520
Fax: +49 69 348690529
E-Mail: ir@tpgholding.com
Internet: https://tpgholding.com/
ISIN: DE000A1MMEV4
WKN: A1MMEV
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2184628

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2184628  15.08.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten