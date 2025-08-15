SGT German Private Equity Aktie
WKN DE: A1MMEV / ISIN: DE000A1MMEV4
|
15.08.2025 11:35:13
EQS-News: The Payments Group Holding – Anlauf der strategischen Kooperation mit Bluecode technisch und wirtschaftlich erfolgreich
|
EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Markteinführung/Joint Venture
Frankfurt am Main, 15. August 2025 – Die strategische Kooperation zwischen der The Payments Group (TPG) und Bluecode, einem führenden europäischen Bezahlsystem, ist erfolgreich angelaufen. Die TPG hat eine hoch skalierbare, nahtlos in die Bluecode-App integrierte Softwarelösung bereitgestellt, die mit internationalen Zahlungsdiensten wie Alipay+ interoperabel ist. Während der Anlaufphase wurden technische Herausforderungen gelöst sowie Systeme und Prozesse optimiert.
Schon in den ersten Wochen verzeichnete die Prepaid-Lösung der TPG eine erfreulich hohe Zahl an Nutzern, die ihr für Bluecode-Zahlungen nutzbares Wallet bei der Calida Financial Ltd., einer TPG-Gesellschaft, mit Guthaben aufgeladen haben – noch bevor die aktive Vermarktung begann. Nun starten die Partner mit den vorbereiteten, breit angelegten Marketingkampagnen. Die mit der Calida-Prepaid-Lösung realisierte, attraktive globale Bezahlmöglichkeit wird dabei unter anderem als „Travel Wallet“ für Vielreisende positioniert und erschließt so neue Einsatzmöglichkeiten außerhalb des etablierten Bluecode-Akzeptanznetzwerks.
Die The Payments Group Holding (PGH) wurde 2012 gegründet und im August 2024 umfirmiert. Im selben Monat vereinbarte PGH die Übernahme von vier kooperierenden FinTech- und PayTech-Unternehmen, die gemeinsam die The Payments Group bilden. Nach der bereits erteilten, mutmaßlich abschließenden Zustimmung der MFSA wird das Closing der Transaktion in den kommenden Monaten erwartet.
15.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
|Senckenberganlage 21
|60325 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 348690520
|Fax:
|+49 69 348690529
|E-Mail:
|ir@tpgholding.com
|Internet:
|https://tpgholding.com/
|ISIN:
|DE000A1MMEV4
|WKN:
|A1MMEV
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2184628
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2184628 15.08.2025 CET/CEST
